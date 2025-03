El Rey Felipe VI celebra otro año más el Día del Padre sin poder contar con la compañía de sus hijas. Mientras que la princesa Leonor está en medio de su crucero de instrucción y acaba de llegar a Punta Arenas (Chile), la infanta Sofía continúa centrada en sus estudios de Bachillerato Internacional en el Atlantic College de Gales. Allí cuenta ya los días para volver a España y poder disfrutar de unos días de descanso antes de afrontar la recta final del curso.

En este escenario, el monarca pasará el Día del Padre lejos de sus dos hijas. Una situación que no es novedosa para él, ya que desde que Leonor se marchara a Gales hace ya varios años, don Felipe está acostumbrado a no poder celebrar esta jornada con la princesa y la infanta juntas. Hay que tener en cuenta también que a diferencia del Día de la Madre (que siempre es un domingo y festivo), el Día del Padre no siempre es fiesta y cada año pilla en un día diferente de la semana. Esto complica aún más la logística ahora que las dos hijas de los Reyes están fuera de casa.

La princesa Leonor en Montevideo. (Foto: Gtres)

A pesar de que no podrá estar con sus hijas, don Felipe sí podrá hablar con ellas. Con la infanta Sofía es más sencillo porque está en Gales y tiene un horario más concreto. No hay apenas diferencia horaria y la comunicación será más sencilla. Un poco más complicado es el caso de Leonor.

La princesa de Asturias llegó el martes por la noche a Punta Arenas, una parada técnica en medio del estrecho de Magallanes, previa a la escala en Valparaíso. Según ha trascendido, la llegada del buque escuela Juan Sebastián Elcano se ha adelantado dos días, después de atravesar parte de este estrecho, conocido por sus fuertes vientos y corrientes marinas.

El Rey Felipe VI y la infanta Sofía juntos. (Foto: Gtres)

El buque estará allí hasta el fin de semana y dado que no se encuentra en alta mar, para el Rey será más fácil poder hablar con su hija mayor en esta fecha tan especial. Solamente debe tener en cuenta la diferencia horaria, que con Chile es de cuatro horas.

Sin compromisos oficiales

Este año el Rey Felipe VI tiene su agenda despejada de compromisos oficiales en el Día del Padre. El monarca participó el lunes en la entrega del Premio de Economía Rey de España en Madrid y tiene previsto estar el jueves en la entrega de una nueva edición del Premio Nacional PYME del año. Esto no significa que hoy no tenga otras citas, sino que no habrá actos con cobertura de medios.

La Reina Letizia y el Rey Felipe VI en un acto oficial. (Foto: Gtres)

La que sí tiene compromisos es la Reina Letizia. La esposa del monarca va a participar en Madrid en una reunión del Patronato y del Consejo de adolescencia de UNICEF España, una organización con la que lleva trabajando bastante tiempo y con la que está muy comprometida.