Quedan apenas unos días para el regreso de la Princesa de Asturias a Madrid. Leonor está a punto de completar el primero de los cursos de Bachillerato Internacional en el Atlantic College de Gales, pero más allá de la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Girona en unas semanas, no hay constancia de la agenda de la heredera a su regreso a Madrid. No hay que olvidar que Leonor regresa para disfrutar de unas merecidas vacaciones, por lo que es de esperar que solo participe en compromisos muy concretos.

Hasta la fecha, la agenda de los Reyes continúa con normalidad, incluso en el día en el que está previsto que la Princesa regrese. Esa jornada, doña Letizia participará en una reunión del Patronato de la Residencia de Estudiantes, mientras que el Rey estará en el setenta y cinco aniversario de la firma Uría y Menéndez que, curiosamente, fue la encargada de redactar las capitulaciones matrimoniales de los hoy Reyes en 2004, antes de su enlace.

Se espera que Leonor pueda regresar a casa el fin de semana, coincidiendo con una importante fecha para la Familia Real. Entre el 18 y el 19 de junio se cumplen ocho años de la abdicación de Juan Carlos I y la proclamación de Felipe VI. A pesar de que no hay previstas, por ahora, actividades en estos días -que caen en fin de semana-, por ahora no se sabe si en unos días se llevará a cabo la tradicional entrega de las Medallas de la Orden al Mérito Civil, que el monarca suele realizar en estas fechas. Una jornada que podría suponer el regreso a escena de la Princesa de Asturias, aunque esto es algo que aún está por confirmar.

Lo que sí se sabe es que la Familia Real no estará -en principio- en uno de los festejos más esperados de la realeza europea. Este mismo viernes la princesa Ingrid de Noruega celebra su cumpleaños con una cena de gala en el Palacio Real de Oslo. Será la primera vez que se la vea con tiara, al igual que al resto de invitadas. Según ha trascendido, los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía han sido invitados, pero parece que no acudirán. Quienes sí lo harán será los Reyes de Holanda con su hija mayor, la princesa Amalia, que ya cumplió la mayoría de edad el pasado mes de diciembre y que, al igual que Ingrid, aparecerá por primera vez con tiara -aunque en su caso no se sabe qué pieza escogerá para la ocasión-.

La ausencia de la Princesa Leonor no resulta llamativa, dado que la cena coincide con el fin de las clases en Gales, sin embargo, en este caso, habría cabido la posibilidad de un cambio de planes, dado que, además, el Rey Felipe es uno de los padrinos de Ingrid de Noruega. Es más, hace apenas unos días coincidió con los padres de la Princesa, los príncipes Haakon y Mette Marit en la final de Roland Garros. Un encuentro en el que no estuvo presente la Reina Letizia.

A pesar de todo, la realidad es que Noruega es un país ‘complicado’ para el Rey. No hay que olvidar que de ahí era Eva Sannum y que fue en la boda de Haakon y Mette Marit donde se hicieron las polémicas fotografías del entonces Príncipe de Asturias con la modelo y que fueron el principio del fin de su romance con la noruega.

Más allá de la ausencia justificada de la Princesa Leonor, también hay que tener en cuenta que el cumpleaños de Ingrid se celebra en la víspera del aniversario de la abdicación y que es más que probable que se organice algún acto que habrá que preparar para la siguiente semana.