Cuando varios medios británicos publicaron que la princesa de Gales iba a ausentarse de una de las jornadas de Ascot, las alarmas sobre el estado de Kate Middleton se dispararon. Tras un año complicado marcado por su tratamiento para el cáncer, la esposa del príncipe Guillermo ha ido retomando su actividad poco a poco, y siempre bajo la supervisión de los médicos. En las últimas semanas su agenda ha sido bastante intensa, por lo que desde la casa real se decidió que era mejor que no fuera a Ascot.

Una decisión que generó mucha alerta debido a la situación del último año pero que, en realidad, no entrañaba preocupación alguna. De hecho, la princesa ya ha retomado sus compromisos, aunque lo ha hecho de manera privada.

Kate Middleton en un acto oficial en Windsor. (Foto: Gtres)

Tal como ha informado la prensa inglesa, los príncipes de Gales han mantenido un encuentro en el Castillo de Windsor con Melinda French Gates, fundadora de la organización Pivotal Ventures. Una entidad que trabaja en la promoción de la igualdad de género y la búsqueda de oportunidades para las mujeres en Estados Unidos.

Ha sido una reunión discreta de la que no se ha distribuido material gráfico, como ya ha ocurrido en otras ocasiones con citas sin cobertura mediática. El encuentro ha tenido lugar justo después de que el príncipe Guillermo presidiera en el castillo una ceremonia de investidura, durante la cual el heredero condecoró al ex seleccionador inglés, Sir Gareth Southgate. Pese a que no han trascendido muchos detalles de la reunión, sí que se sabe que está relacionada con el trabajo de Kate Middleton y Guillermo en la Fundación Real, con la que desarrollan muchos proyectos en diferentes áreas.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El encuentro ha supuesto la primera actividad de la princesa después de su inesperada ausencia de Ascot. Aunque ella no estuvo, sí que lo hicieron otros miembros de la familia real e incluso su madre, a la que se pudo ver en actitud cómplice y relajada con el rey Carlos III.

Desde el Palacio de Kensington dejaron claro hace unos meses que el ritmo de la agenda de Kate Middleton iba a estar marcado por su estado de salud y su recuperación, sin presiones. A pesar de esto, la realidad es que su agenda en los últimos tiempos se ha visto intensificada, por lo que no es extraño que haya querido bajar un poco el ritmo, más aún ahora que sus hijos han terminado las clases.

Los príncipes de Gales en Ascot. en 2023. (Foto: Gtres)

Su próxima aparición

A pesar de que lleva varios días alejada de la actividad pública, se espera que la princesa reaparezca pronto, coincidiendo con el inicio del torneo de Wimbledon y la visita de Estado del matrimonio Macron al Reino Unido. El presidente francés y su esposa viajaran a Londres a principios del mes de julio y, salvo cambios, habrá una cena oficial en la que podremos ver a Kate Middleton vestida de gala de nuevo.