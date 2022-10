El importante viaje de la Reina Sofía antes del regreso de Leonor

A pocos días del regreso de la Princesa Leonor para sus primeras vacaciones escolares del año, la Reina Sofía ha disfrutado de un viaje muy especial. La madre de Felipe VI, que esta semana tiene previsto reaparecer en un acto de agenda apenas un día antes de la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias, ha sido vista en su tierra natal, en compañía de sus dos hermanos, la princesa Irene y el Rey Constantino, así como de la Reina Ana María.

En unas fotografías publicadas por el periodista griego Andreas Megos se ve a los Reyes junto a doña Sofía y la princesa Irene en una zona céntrica de la capital griega, cerca de la popular Plaza Syntagma. Según confirma el reportero, los cuatro disfrutaron de un paseo por la zona y estuvieron tomando algo en un conocido café. En todo momento se ve a la Reina Sofía muy pendiente de su hermano, con el que mantiene una relación muy estrecha, aunque no ha sido vista con él en público desde hace tiempo. No hay que olvidar que, debido a sus problemas de movilidad, Constantino no acudió a las exequias por la Reina Isabel el pasado mes de septiembre, aunque sí lo hizo la Reina Ana María y los príncipes Pablo y Marie Chantal.

A pesar de que hasta el pasado año los Reyes vivían en Porto Heli, se sabe que Constantino y Ana María se han instalado ya en Atenas, donde el Rey está más cerca de los centros hospitalarios en caso de que tenga algún tipo de problema de salud. El Rey ha experimentado algunos contratiempos en los últimos años que han generado preocupación en su entorno.

La visita de la Reina Sofía a Grecia coincide con la publicación de las últimas informaciones en relación a la boda de su sobrina, la princesa Teodora. Cuando acaba de cumplirse un año desde el enlace de su sobrino, el príncipe Felipe y Nina Flohr, en Atenas -al que no pudieron acudir los Reyes por compromisos institucionales-, un medio heleno asegura que la hija de los Reyes Constantino y Ana María tiene previsto celebrar su boda con Matthew Kumar el próximo verano, después de haber tenido que posponerla en varias ocasiones. Por el momento no ha habido ningún tipo de información oficial al respecto.

Un final de mes intenso

Esta semana es muy importante para la Familia Real. Además de la celebración de la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias el próximo viernes -que, por cierto, ha cambiado este año de fecha para adaptarse al calendario escolar de la Princesa y que esta pueda estar presente-, son varios los compromisos de la Familia Real en estos días. Los Reyes inaugurarán su agenda este mismo lunes en el Teatro Real. Sus Majestades van a presidir un año más la inauguración de la temporada 2022 / 2023 del Coliseo madrileño con la reposición de la ópera Aída, de Giuseppe Verdi. Por su parte, la Reina doña Sofía, cuya presencia no está anunciada oficialmente en Oviedo pero que nunca falta a esta cita, participará el jueves en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial en la entrega de la IV edición del Premio de Historia Órdenes Españolas, que reconoce las trayectorias de investigadoras relacionadas con lo hispánico y su proyección en el mundo, y que en esta ocasión va a recaer en la académica Carmen Iglesias, que fue profesora del Rey Felipe.