Gran expectación ante la importante ‘cita taurina’ de la Reina Sofía

El pasado 16 de febrero se presentó en Madrid la corrida de toros a beneficio de la Federación Española de Banco de Alimentos (FESBAL), en un acto en el que estuvieron presentes la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, la infanta doña Elena y algunos de los diestros que van a participar en el evento, como es el caso de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Gonzalo Caballero. Será este 25 de marzo en Navalcarnero, en la plaza de toros Félix Colomo, cuando tenga lugar el festejo.

Una corrida de toros diferente, que se ha organizado bajo el lema ‘Las manos que dan nunca estarán vacías’, y en la que, además de los dos toreros ya mencionados, también va a participar el rejoneador Leonardo Hernández. En el acto de presentación de la misma, Díaz Ayuso recalcó que «la tauromaquia es entrega y, por eso, también es un arte solidario. Y esa tarde se unirán tres de los valores esenciales que representan a Madrid: la solidaridad, el respeto por las tradiciones y la cultura y la libertad», aseguró la Presidenta.

Un festejo cuya recaudación irá a beneficio de FESBAL, que realiza una labor fundamental en nuestro país y que ha visto su actividad exponencialmente intensificada desde el comienzo de la pandemia. «Ninguno sabemos qué puede sucedernos ni estamos a salvo de atravesar malos momentos. Y eso, además de ser un motor para impulsar la solidaridad, tiene que servirnos a todos para tomar conciencia de la importancia capital que tienen entidades como el Banco de Alimentos», comentó Díaz Ayuso.

En la actualidad, FESBAL cuenta en Madrid con un total de cuatro almacenes de los que parten una gran cantidad de los productos que se reparten a lo largo del año. Son muchas las personalidades que colaboran activamente con la entidad pero, si hay una que destaca especialmente, esta es, la Reina doña Sofía, a través de la Fundación Reina Sofía.

Desde que finalizase el estado de alarma, de la misma manera que don Felipe y doña Letizia hicieron una gira por las comunidades, doña Sofía ha estado recorriendo los Bancos de Alimentos, para conocer de primera mano su rutina y sus necesidades. Sin embargo, aunque es probable que la infanta Elena no falte a la tarde de toros en Navalcarnero, no así su madre.

Y es que, pese a que se trata de una iniciativa benéfica que pretende recaudar fondos para una de las causas con las que doña Sofía está más implicada, no es ningún secreto que, a diferencia de Juan Carlos I, su hija mayor y algunos de sus nietos, a doña Sofía no le gustan los toros.

La madre de Felipe VI es una gran amante de los animales y de la naturaleza y por tanto, no es de extrañar que no disfrute de la tauromaquia. Aunque ello no es óbice para que, en algunas ocasiones, haya tenido que ir a una corrida de toros. Lo cierto es que son contadas las veces que se ha visto a doña Sofía en los toros, siempre en actos oficiales y ya hace varias décadas, por lo que esta vez, aunque se trate de una corrida a beneficio de FESBAL, tampoco cabe esperarla.

A pesar de que no la veremos en la plaza, no cabe duda de que la madre de Felipe VI se siente muy agradecida de que el mundo de la tauromaquia se vuelque y preste su ayuda a esta iniciativa tan especial para ella.

No es la primera vez que se organiza algún tipo de evento taurino a beneficio del Banco de Alimentos. El pasado año, por ejemplo, la ciudad de Toledo acogió el I Encuentro Internacional de Escuelas Taurinas. Un evento solidario a beneficio del Banco de Alimentos de Toledo en el que participaron alumnos de las escuelas de Arlees y Beziers, en Francia; y Vila Franca de Xira, en Portugal.