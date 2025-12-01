La Reina Letizia sorprende en la unidad móvil de la Fundación Respira

La Reina Letizia ha sorprendido este fin de semana con una visita que no estaba anunciada en su agenda oficial. Acompañada por su mano derecha, la periodista Marta Carazo, la esposa del Rey Felipe VI se trasladó hasta el Hospital Universitario Gregorio Marañón, donde visitó la unidad móvil de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

Ha sido gracias a las imágenes compartidas por SEPAR que hemos tenido constancia de esta visita de doña Letizia. «Queremos agradecer muy sinceramente a Su Majestad la Reina, doña Letizia, su visita a la Unidad Móvil del Año SEPAR 2025/26 de los Trastornos Respiratorios del Sueño, en la que ha podido conocer, de la mano de neumólogas, neumólogos y profesionales del área respiratoria, las últimas innovaciones para diagnosticar, tratar y evaluar las enfermedades relacionadas con el sueño. Gracias por su inquietud por la ciencia, su cercanía y su calidez», han escrito desde la fundación junto a una serie de fotografías. La Reina ha querido mostrar su compromiso y su apoyo al ámbito de la salud y de la ciencia y ha podido conocer los últimos avances en el tratamiento de los trastornos respiratorios.

Durante la visita, la madre de la princesa Leonor y de la infanta Sofía ha recorrido una muestra en la que se explican las principales afecciones relacionadas con los trastornos respiratorios del sueño. Esta exposición tiene como objetivo principal llamar la atención de la población y sensibilizar sobre la importancia que el descanso tiene para nuestra salud, así como de su relación con la salud respiratoria.

Doña Letizia recorrió la unidad móvil que se ha dispuesto como escenario de la muestra y se interesó por los protocolos de actuación que siguen los profesionales de la salud en cada caso. También le explicaron una serie de pautas de cuidado general y otras más centradas en la mejora de la calidad del sueño. En la actualidad, una gran parte de la población tiene problemas para dormir o no descansa bien, lo que afecta de manera considerable a su calidad de vida.

El look de la Reina Letizia

En esta salida fuera de la agenda, doña Letizia apostó por un estilismo práctico, moderno y cómodo. Muy simular al que le vimos cuando a principios del mes de noviembre visitó la Feria BioCultura en Madrid, una cita a la que siempre acude de manera privada.

La Reina eligió unos pantalones de color negro acampanados con el bajo desflecado, un jersey de color claro y un precioso pañuelo estampado. Como prenda de abrigo, doña Letizia escogió un clásico abrigo de color camel que llevó en la mano durante toda la visita.

La Reina Letizia la pasada semana con la primera dama de Alemania. (Foto: Gtres)

La agenda de la semana

Más allá de este inesperado compromiso, está previsto que doña Letizia retome su agenda oficial este mismo martes. Los Reyes se trasladarán hasta la Galería de las Colecciones Reales para participar en la inauguración sobre la muestra dedicada a la figura de la reina Victoria Eugenia, madre del conde de Barcelona. Una exposición de la que, por cierto, forma parte la tiara de las lises.