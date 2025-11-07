Que la Reina Letizia va ir a BioCultura no es ya ninguna sorpresa, mucho menos, un secreto. La esposa del Rey Felipe VI suele aprovechar los huecos en su agenda para asistir, año tras año, a esta feria que promueve el consumo responsable y los productos sostenibles y ecológicos. Una visita que nunca se sabe con exactitud, pero que siempre realiza de manera privada, al igual que cuando repite en la Feria del Libro de Madrid tras la inauguración oficial.

Este año la feria se ha inaugurado el 6 de noviembre por la mañana en el recinto ferial de IFEMA. La Reina tenía un acto de agenda a primera hora en El Pardo, por lo que su presencia no podía producirse hasta más tarde u otro de los días, aunque el próximo viaje de Estado a China de Sus Majestades no dejaba mucho margen de maniobra. Finalmente, doña Letizia ha aprovechado la tarde del jueves para visitar la feria.

Lo ha hecho pocas horas después de que la feria se haya inaugurado de manera oficial, en presencia del director general de Alimentación, José Miguel Herrero. El ministro Luis Planas también ha acudido a IFEMA esta mañana, pero en su caso lo ha hecho para visitar Expo Sagris.

A pesar de que doña Letizia lleva varios años yendo a BioCultura, siempre lo hace en solitario y de manera privada, no acompañada de autoridades o en la inauguración oficial. Una actitud con la que la Reina deja claro que esta visita forma parte de su agenda personal, de esos planes a los que no renuncia a pesar de su faceta institucional.

Tic Silver: filigrana en plata

En esta visita, la esposa del Rey Felipe se ha detenido en varios de los puestos de la feria, algunos de los cuales ya conoce de otros años. Por ejemplo, el de la firma Tic Silver. Se trata de una empresa a cuyo frente están Elisabeth y Diego y que se dedica a la creación de productos artesanales que combinan tradición y modernidad. En Tic Silver encontramos relojes y pulseras de madera, pero también piezas elaboradas en filigrana cordobesa de plata. Cada pieza es una verdadera obra de arte.

Doña Letizia ha lucido al menos un par de pendientes de la marca en varias apariciones públicas y esto ha dado un importante espaldarazo a la firma. Eli tiene dos fotografías en el stand de una vista anterior de la Reina y de una de las veces que ha llevado sus pendientes. La esposa del Rey Felipe no ha dudado en volver a fotografiarse con ella y se ha mostrado tan cercana como siempre.

Cosmética natural

Además de saludar a Eli y ver la nueva colección de Tic Silver, doña Letizia también se ha detenido en el puesto de Eleven Obi, otra de las paradas habituales de su recorrido por BioCultura. La Reina ha podido conversar con el creador de la firma, Alain Valiente, que le ha obsequiado con algunos de los productos de la marca, en concreto, la crema Stem Cell + Ceramide Peptide Cream, el Lemon Sorbet Magic Gel to Milk Cleanser y el solar Pearlescent Eco Protect Sun & Age Shield SPF50, un innovador protector solar con efecto perla diseñado para proteger la piel del envejecimiento solar.

De hecho, según han confirmado desde la marca, el creador de Eleven Obi le dijo a doña Letizia que este protector sería ideal para el Rey, muy aficionado al esquí, para evitar quemarse con el sol. Hace algunos meses, el monarca apareció en un acto oficial con el rostro un poco rojo precisamente después de una escapada a la nieve.

Eleven Obi es una de las firmas de cosmética natural más destacadas del panorama español, reconocida por su innovación, eficacia y compromiso con la sostenibilidad. La marca combina ciencia y belleza consciente, con fórmulas de alta eficacia e ingredientes biotecnológicos y naturales que dan como resultado productos respetuosos con la piel y el planeta.