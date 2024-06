La Reina Letizia deberá pasar por quirófano más pronto que tarde. El motivo no es otro que la fractura en el dedo corazón del pie derecho que la esposa del Rey Felipe VI sufre desde hace varias semanas y que le fue provocada por un golpe contra una mesa cuando se encontraba en su residencia del Palacio de la Zarzuela. En concreto, fue el pasado día 6 de mayo cuando la Casa de Su Majestad informó de lo sucedido e hizo hincapié, asimismo, en que Letizia debía usar «zapato ancho y plano para aliviar el dolor».

La noticia de la operación ha trascendido en la tarde de este mismo martes, apenas unas horas después de que la Reina haya acudido al acto de clausura de la XVI Convocatoria de ‘Euros de tu Nómina’, una iniciativa de Banco Santander para impulsar proyectos que mejoran la sociedad, y en la que hasta dieciséis proyectos sociales reciben una cuantiosa aportación. En el evento, Doña Letizia ha coincidido con ni más ni menos que Belén Esteban. La de Paracuellos del Jarama ha hablado de su encuentro con la madre de la princesa Leonor desde el plató de Ni que fuéramos Shhh y, queriendo o no, ha desvelado que Letizia le ha hecho saber de su estado de salud en este sentido.

La Reina Letizia, en un acto oficial en Madrid. (Foto: Gtres)

«Ha sido un momento felicidad pero hay gente que lo pasa muy mal. Hoy me voy a la cama con una lección de que somos unos afortunados. Habrá gente que no esté de acuerdo con la monarquía, lo que yo he vivido hoy ha sido maravilloso. La Reina ha dado un discurso que me ha emocionado, estaba allí de manera cercana con todas las ONG’s, afectados (…) le daba igual si había seguridad o no había», ha comenzado diciendo Belén refiriéndose a las historias de superación que han visto la luz en el evento en sí mismo, y en las palabras que ha pronunciado Letizia en calidad de Reina de España. «Se ha tirado fotos con todos lo que daban los premios. Una persona me ha llevado hasta ella y al verla con las playeras le he preguntado por el pie. Me ha dicho que la tienen que operar. También me ha dicho que no la tratara de usted, algo que me ha hecho mucha ilusión. He tenido una conversación que se queda para mí», ha añadido la ex colaboradora de Sálvame.

Aunque Belén Esteban no ha querido ahondar en más detalles acerca de la operación de la Reina Letizia, lo cierto es que los gestos de dolor e incomodidad de la monarca en las últimas semanas, hacían presagiar que su recuperación no iba del todo bien. La rotura de una falanges del pie, en propias palabras de los expertos, suele solventarse en dos o tres semanas con la simple inmovilización del dedo, mientras que Doña Letizia ya lleva cerca de dos meses arrastrando esta dolencia.

La Reina Letizia, en un acto oficial en Madrid. (Foto: Gtres)

A la fractura que Doña Letizia padece en su pie derecho, se suma también el Neuroma de Mortón y la metatarsalgia crónica que sufre desde hace años en el izquierdo. A la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía le diagnosticaron esta patología en junio de 2022 y se conoce que le provoca un intenso dolor en la extremidad inferior en cuestión. Esta enfermedad, cabe destacar, consiste en el engrosamiento del tejido alrededor de uno de los nervios de los dedos de los pies que puede causar un dolor agudo con ardor.

Por el momento, la Casa Real no se ha pronunciado al respecto del que se espera que sea el próximo paso de la Reina Letizia por quirófano.