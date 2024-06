Con motivo de la convocatoria anual de los Proyectos Sociales de Banco Santander, las agendas de Belén Esteban y la Reina Letizia se han vuelto a cruzar. Este martes, 11 de junio, la esposa del Monarca ha retomado su agenda institucional tras su viaje a Guatemala presidiendo la clausura de la XVI Convocatoria de Euros de tu Nómina, una iniciativa del banco mencionado cuyo objetivo es conseguir mejorar la sociedad. Entre los presentes, la apodada como la ‘princesa del pueblo’ ha acudido en calidad de embajadora de la Fundación Querer y, aunque se ha sentado varias filas más atrás de la royal, como no podía ser de otra manera, ha terminado haciéndose una foto con la misma.

«Ha sido un día en el que he vivido muchas emociones de vivencias de la gente que nos necesita, me he emocionado mucho escuchando los problemas que tienen», escribía Belén en su cuenta oficial de Instagram. Junto a sus palabras, la colaboradora de Ni que fuéramos ha publicado un carrusel de fotografías en las que, como no podía ser de otra manera, también aparecía doña Letizia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Belén Esteban (@belenestebanmenendez)

Este reencuentro no ha sido el primero que han protagonizado la Reina y la de Paracuellos, ya que su relación comenzó hace catorce años. Fue en 2010 cuando la televisiva mandó unos zapatos de la marca Fuerizza a la Zarzuela. Un detalle que obtuvo como respuesta un emotivo agradecimiento por parte de la aquel entonces princesa. «Me ha hecho mucha ilusión que me hayan llamado ésta mañana. Al oír lo que me decían no me lo creía», comentaba Belén en el programa Sálvame Deluxe.

Pese a esta especial primera toma de contacto, la que fue pareja de Jesulín de Ubrique tuvo que esperar tres años más para poder conocer en persona a la madre de la heredera al trono. La escena se produjo en el marco del 15º aniversario del periódico La Razón, y la breve interacción que tuvo con ella la dejó, en sus propias palabras, «alucinada». Diez años después. Belén Esteban volvía a coincidir con doña Letizia y don Felipe (quienes ya sustentaban el título de reyes), en la misma fiesta, la cual celebraba su 25º aniversario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Belén Esteban (@belenestebanmenendez)

«Viva España y vivan nuestros Reyes. Noche maravillosa», escribía la ganadora de Gran Hermano VIP 3 en sus redes sociales, donde compartía con sus seguidores unas imágenes en las que posaba muy feliz junto a Sus Majestades. Según trascendió, en esta ocasión la Reina le preguntó a Belén Estaban por su única hija, la cual está estudiando en el extranjero y prefiere vivir alejada del foco mediático al que pertenecen sus progenitores.

Este martes 11 de junio, se ha producido el tercer encuentro entre una de las protagonistas del docureality Sálvese quien pueda y la Reina pero, por ahora, se desconoce cuando se volverá a producir el cuarto. Lo que está claro es que ambas mantienen una muy buena sintonía que queda reflejada en las fotografías que se hacen, una al lado de la otra, cada vez que se reencuentran.