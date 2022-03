La Reina Isabel vuelve a la actividad con una visita muy especial

La Reina Isabel vuelve a la actividad. Dos semanas después de que Buckingham anunciase que la monarca había dado positivo, la soberana ha retomado su agenda presencial. Lo ha hecho con una audiencia con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, que se encuentra en el Reino Unido para mantener varios encuentros con autoridades debido a la situación de guerra de Ucrania.

A pesar de que la pasada semana, Isabel II participó en algunos encuentros virtuales, no ha sido hasta ahora cuando se ha reincorporado plenamente a la actividad. La Reina ha recibido al mandatario en el Castillo de Windsor, apenas unas horas después de que se haya publicado que su intención es que esta sea su residencia oficial a partir de ahora y que no va a volver al Palacio de Buckingham. Una decisión que no ha resultado nada extraña, ya que, al margen de que su residencia de Londres se encuentra inmersa en un proceso de reformas, lo cierto es que con Windsor sus vínculos son muy fuertes, no solo desde los últimos años, sino también desde su infancia.

La Reina Isabel también es jefa de Estado de Canadá y ha visitado en país en numerosas ocasiones. A sus casi noventa y seis años, la monarca se ha mostrado encantada con la visita de Trudeau, al que ha recibido en el Oak Room del Castillo. A diferencia de veces anteriores, la soberana se ha mantenido de pie y no se la ha visto con el bastón del duque de Edimburgo que la ha acompañado otras ocasiones. De la misma manera, ha lucido un original vestido estampado.

No es la primera vez que la soberana coincide con Justin Trudeau. De hecho, en la década de los setenta, el mandatario tuvo la oportunidad de encontrarse con la Reina Isabel en varias ocasiones gracias a su padre, Pierre Trudeau, que ha sido uno de los primeros ministros de Canadá que más tiempo ha permanecido en el cargo.

A pesar de la inicial preocupación por el contagio de la monarca tras haber estado en contacto con su hijo mayor, el príncipe Carlos, con el paso del tiempo se han ido disipando las dudas gracias a su evolución. Aunque la Reina Isabel ha mantenido un perfil bajo en las últimas semanas debido a que mostraba algunos síntomas, no ha dejado de atender a sus compromisos de manera virtual. Tanto es así, que el propio príncipe de Gales declaraba hace poco que se encontraba mucho mejor.

Las próximas semanas van a ser bastante intensas para la familia real, incluida la Reina. A pocos meses de que comiencen las celebraciones con motivo del Jubileo de Platino de la monarca, son varios los miembros de la familia que tienen pendientes viajes al extranjero para celebrar esta especial efemérides. Por ejemplo, el príncipe Carlos y su esposa van a ir a Irlanda, mientras que los Cambridge visitarán la zona del Caribe, con una gira más extensa.

Aunque la pasada semana, la Reina Isabel tuvo que cancelar la recepción diplomática en Windsor, se espera que en las próximas semanas participe en algunos actos importantes para la Corona fuera de Windsor, de los que, poco a poco, se van conociendo los detalles.