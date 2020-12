Parece que se va arrojando un poco de luz tras estos duros meses que han estado marcados por la pandemia que se ha cobrado la vida de miles de personas en todo el mundo. Las restricciones que han estado y siguen presentes han provocado que la rutina se viera afectada y por consiguiente, los planes han tenido que ser adaptados o modificados. En los próximos días, Reino Unido iniciará un calendario de vacunación para toda la población, y entre los primeros grupos que tendrán el privilegio de poner fin a la Covid-19 se encuentran las personas mayores y los sanitarios. Por lo tanto, la reina Isabel II -94 años- así como su marido, el duque de Edimburgo -99 años- servirán como ejemplo a los ciudadanos.

Serán las vacuna Pfizer y BioNTech las que estarán disponibles, así lo adelantaba el ministro de salud británico, Matt Hancock. Sin embargo, tal y como recoge ‘The Mail on Sunday’, ninguno de ellos tendrá el privilegio frente a otras personas, pero al pertenecer a un grupo de riesgo están incluidos en esta primera fase del programa de vacunación que da el pistoletazo de salida este martes. Un portavoz de la revista ‘Hello!’ ha contado que desde el Palacio de Buckingham se mantendrán cautos, ya que «las decisiones médicas son personales y esto no es algo sobre lo que comentaremos.

Tome la decisión que tome, tanto si se vacuna como si decide no hacerlo, la monarca pasará las próximas fiestas de Navidad en Windsor y no en su finca de Sandringham. De esta manera, la visita de la Familia Real británica la mañana del 25 de diciembre a la iglesia de Santa María de Magdalena no se esperará. Un acontecimiento histórico, ya que es la primera vez en treinta años que la madre del príncipe de Gales cambia de planes, pues las tradiciones siempre las ha llevado a rajatabla. El motivo de este meditado cambio de planes no es otro que el de extremar precauciones debido a la situación sanitaria que hay en la actualidad.

Por el momento, no se sabe si algunos familiares irán a visitar a la longeva monarca que se trasladó durante el confinamiento al castillo, pero sí hay una cosa clara y es que el príncipe Harry y Meghan Markle, no lo harán. El feliz matrimonio que quiso alejarse de los compromisos reales pasará los últimos días del año en su lujosa mansión situada en El Montecito -Los Ángeles-. Carlos de Inglaterra y la duquesa de Cornualles, se quedarán en Highgrove House en Gloucestershire, puesto que también son considerados como grupo de riesgo por su edad. Y en cuanto a los duques de Cambridge y sus tres hijos, por el momento no han transcendido sus planes, ya que no se han hecho públicos.

Es necesario recordar que Isabel II tuvo un pequeño contratiempo que no le puso de muy buen humor, tal y como reveló ‘The Sun’ hace unas semanas. Resulta que Isabel II pedía a su servicio que se confinara en el mes de diciembre para proteger su salud estas fiestas navideñas. La respuesta de sus empleados fue una rotunda negativa algo que no gustó a la Reina. Sin duda, unas navidades atípicas que tienen como único fin proteger la salud de las personas más vulnerables como es el caso de la reina Isabel II, el duque de Edimburgo, de su hijo y de Camilla Parker.