La Navidad ha llegado al Palacio de Kensington. A pesar de que se trata de una de las Navidades más difíciles por la situación que ha generado la crisis sanitaria del coronavirus a nivel mundial, los duques de Cambridge no están dispuestos a perder la ilusión en uno de los momentos más mágicos del año. En esta ocasión, tal como se confirmaba hace algunos días, no está previsto que los Duques y sus hijos viajen a Sandringham para pasar tiempo junto a la reina Isabel y el resto de miembros del clan Windsor, como tampoco lo hará la propia monarca, ya que las circunstancias obligan a ser prudentes.

No se ha revelado cómo pasarán los Duques y sus hijos estas fechas tan significativas, pero la madre de Kate Middleton ya adelantó hace algunas semanas en un llamativo post de Instagram que no pasará las fiestas con sus nietos, de manera a que todo apunta a que los Cambridge no estarán ni con los Middleton ni con los Windsor, aunque esto podría cambiar. Lo que sí ha hecho el matrimonio es comenzar a decorar la que es su residencia oficial en Londres, el Palacio de Kensington. Aunque no sabemos qué accesorios han colocado en las estancias para hacer de su hogar un lugar más navideño, sí que han puesto un enorme árbol a las puertas.

Todavía no ha sido oficialmente inaugurada la temporada navideña, pero se espera que muy pronto los duques de Cambridge nos deleiten con el encendido de las luces del árbol, un faro de esperanza en medio de un momento más que convulso para toda la humanidad y especialmente para ellos, que acaban de perder al que ha sido una de sus mejores compañías los últimos años: su perro Lupo.

Para la Familia Real Británica, colocar un árbol de Navidad es una de las tradiciones más importantes que se remonta a la época de la reina Victoria, pionera en esta tradición. Además, suelen colocarlo en todas sus residencias siendo el del Castillo de Windsor el más espectacular, curiosamente, el lugar en el que la reina Isabel pasará este año las fiestas.

Los Sussex, Navidad lejos de Windsor

Y mientras tanto, muy lejos de Londres, los duques de Sussex se preparan para su Navidad más especial. A pesar de los últimos acontecimientros, que no ha sido especialmente alegres -Meghan anunciaba a través de un ensayo en el “New York Times” que a principios de verano había sufrido un aborto-, la pareja está dispuesta a disfrutar de la Navidad en familia, pero lejos de los Windor.

Según ha podido confirmer la revista “People”, el matrimonio ha sido visto en una conocida zona en la que se adquieren árboles de Navidad para decorar su recién comprada mansión de Santa Bárbara. Al parecer Meghan y Harry trataron de pasar desapercibidos durante su visita al vivero, pero las redes se hicieron eco de su presencia: “Meghan y Harry estuvieron en mi trabajo hoy y les vendí su árbol de Navidad”, comentó un usuario en redes. Un niño confundió al duque de Sussex por uno de los trabajadores y se acercó a él para preguntarle por los árboles, pero Harry sonrió y le dijo que no.

Ahora que ya no tienen perfil oficial no se sabe qué medio emplearán este año los Sussex para felicitarnos las fiestas o si compartirán algún detalle de su nueva vida en California en estas fechas que este año se tornan tan complicadas.