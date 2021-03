Está a punto de cumplir noventa y cinco años, pero se mantiene en plena forma. Después de unas semanas complicadas tanto a nivel institucional como personal, la reina Isabel ha retomado su agenda presencial para asistir a las celebraciones con motivo del centenario de la Real Fuerza Aérea Australiana.

Isabel II ha viajado hasta la localidad de Surrey, donde se ubica el Commonwealth Air Forces Memorial. Se trata del primer compromiso presencial de la monarca en este año, ya que hasta ahora ha cumplido con su agenda de manera virtual. No obstante y pese a las circunstancias -la crisis que han generado los duques de Sussex y el ingreso hospitalario del duque de Edimburgo-, Isabel II no ha dejado de atender a su agenda, haciendo gala de la profesionalidad que la ha caracterizado siempre.

Para esta cita, la Reina ha optado por un llamativo y favorecedor conjunto de vestido y abrigo en color verde lima con sombrero a juego adornado con narcisos y orquídeas falsas. Lo ha combinado con bolso, zapatos y guantes en negro, en su línea habitual. No ha llevado mascarilla, aunque ya ha sido vacunada contra el coronavirus, al igual que otros miembros de la familia.

✈️ This morning, The Queen marked the Centenary of the @AusAirForce at the @CWGC Air Forces Memorial in Runnymede. #AusAirForce#ThenNowAlways #AirForce100 pic.twitter.com/CWooxrasA8

— The Royal Family (@RoyalFamily) March 31, 2021