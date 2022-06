La Reina Isabel dispara alarmas en el cumpleaños del príncipe Guillermo

En los últimos tiempos, la Reina Isabel ha ido reduciendo su agenda institucional, pero continúa muy pendiente de las cuestiones relacionadas con ‘La Firma’. La soberana estuvo presente en apenas dos compromisos del Jubileo de Platino dados sus problemas de movilidad, pero se sabe que no perdió detalle de las celebraciones. Ahora, la monarca ha reaparecido en el Castillo de Windsor, donde se ha reunido con el Arzobispo de Canterbury, Justin Welby.

Muy sonriente, vestida con un modelo floral y sin el bastón que la suele acompañar en los últimos tiempos, la Reina ha recibido un regalo del Arzobispo: la Cruz de Canterbury. Un importante detalle en reconocimiento a su labor al servicio de la Iglesia de Inglaterra, de la que es máxima representante. El religioso ha aprovechado para felicitar a la monarca por su Jubileo y ha resaltado el trabajo que lleva haciendo en los últimos setenta años.

A pesar de que la reunión se ha desarrollado con normalidad, la imagen de la monarca ha generado cierta preocupación. Aunque Isabel II no ha llevado bastón -lo que indica que sus problemas de movilidad se han reducido-, se ha mostrado muy delgada y pálida, además de algo encorvada. Por el momento no ha habido ningún tipo de reacción oficial a este respecto.

Esta reaparición de la Reina Isabel ha coincidido con el día del cuarenta cumpleaños del príncipe Guillermo, aunque no se ha revelado qué planes tiene el hijo del príncipe Carlos para esta jornada. Lo que sí ha trascendido es que los duques de Cambridge tienen la intención de mudarse pronto a Windsor, en concreto, a Adelaide Cottage, para estar más cerca de la monarca.

Un regalo muy especial

Junto a la cruz, a la Reina Isabel también se le ha entregado un manuscrito enmarcado en el que el Arzobispo elogia la labor de la monarca por estar al lado de los más necesitados, cuidar de la unidad de su pueblo y ser un ejemplo de vida para la Iglesia. Además, se hace hincapié en su capacidad para comprender los cambios en la institución y ha hecho gala en numerosas ocasiones de su Fe y devoción.

It was a great honour to present HM The Queen with the Canterbury Cross today as a sign of our gratitude for Her Majesty’s 70 years of unstinting service to the @churchofengland – and our love, loyalty and affection.

Read more: https://t.co/wlbx8uXJ7k

📸@pamediaimages pic.twitter.com/S8NbOkgWPc

— Archbishop of Canterbury (@JustinWelby) June 21, 2022