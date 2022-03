La Reina Isabel no estará presente en uno de los compromisos más esperados de su agenda. Este lunes se celebra el Día de la Commonwealth y se esperaba que la monarca puediera retomar su agenda oficial con esta cita tan destacada. Un evento que es especialmente importante para la familia real, no solo por todo lo que implica para la Commonwealth, sino también, porque fue específicamente en esta jornada cuando los duques de Sussex dijeron adiós a sus obligaciones como miembros de ‘La Firma’ hace dos años. Sin embargo, no podrá ser así.

El Día de la Commonwealth va a conmemorarse con un servicio religioso en la Abadía de Westminster. Esta celebración iba a no solo supone la reaparición de la Reina fuera de los muros del Castillo de Windsor, donde lleva a cabo la mayor parte de su actividad, sino que, además, iba a ser la primera vez que la soberana asiste a un compromiso de estas características desde la muerte de su marido, el duque de Edimburgo, en el mes de abril de 2021.

Fuentes oficiales han confirmado que la monarca no podrá acudir al servicio religioso y le ha pedido al príncipe Carlos que sea el encargado de representarla en esta jornada. Aunque no se han confirmado los motivos de la ausencia de la Reina, sí que se ha revelado que va a mantener su agenda sin cambios para la próxima semana, incluidas las audiencias en persona. Una realidad que descarta que la monarca se encuentre en una complicada situación, aunque no ha despejado las dudas sobre su estado de salud, que se ha mantenido en el punto de mira en los últimos tiempos.

Además del príncipe Carlos y su esposa, también estarán presentes otros miembros de la familia real , como los duques de Cambridge. Es posible que también acudan los condes de Wessex, pero no lo hará el príncipe Andrés, que recientemente acaba de abonar a Virginia Giuffre la cantidad pactada a raíz de la demanda de la norteamericana.

Una Reina comprometida

A sus casi noventa y seis años y a punto de celebrar oficialmente su Jubileo de Platino, la monarca continúa muy pendiente de la actividad institucional, no solo de lo que acontece en el Reino Unido, sino también de todo lo que tiene que ver con la Commonwealth.

Durante el servicio religioso de este lunes también se va a incluir un discurso de el exarzobispo Lord Sentamu, una reflexión de la joven líder tongana Elizabeth Kite y actuaciones musicales especiales de Emeli Sandé y Mica Paris.

Se ha elaborado una lista con 1500 invitados, que incluyen a la princesa Alexandra, los duques de Gloucester, altos comisionados, el primer ministro Boris Johnson, embajadores y dignatarios de todo el Reino Unido y la Commonwealth, así como un grupo de jóvenes. El servicio contará con el estreno mundial de la pieza musical Beacon of Brightest Light, inspirada en el Jubileo de Platino y compuesta por Debbie Wiseman.

El evento comenzará con una procesión de banderas de la Commonwealth y los miembros de la familia real se reunirán con las personas involucradas en el servicio al final. De la misma manera, se proyectará el mensaje de la Reina a los miembros de la mancomunidad.

Ya por la noche, el príncipe de Gales y la duquesa de Cornualles serán invitados de la baronesa de Escocia y su esposo, Richard Mawhinney, en la recepción anual que tradicionalmente se lleva a cabo el Día de la Commonwealth en Marlborough House, sede de la Secretaría de la Commonwealth.

Vuelta a la rutina

Es la primera vez que se conmemora el Día de la Commonwealth de manera habitual desde el 2020, ya que el pasado año no pudo celebrarse según lo establecido a consecuencia de la pandemia del coronavirus.

Las últimas semanas están siendo complejas para la Reina Isabel, que no solo se ha tenido que enfrentar a la polémica por el acuerdo del príncipe Andrés con Giuffre, que ha afectado a la imagen de la Corona. A esto hay que sumar que el príncipe Carlos, su esposa y la propia monarca dieron positivo en coronavirus. No obstante, todos ellos se han recuperado sin mayores consecuencias.

A pesar de que la soberana sigue activa, sus compromisos presenciales se han reducido de manera sustancial debido a los pequeños achaques que ha sufrido recientemente. A partir de ahora, gran parte de su agenda se limitará a videollamadas o algunas audiencias en el Castillo de Windsor, aunque eso no significa que no pueda hacer acto de presencia en actos tan destacados. Al margen de esta cancelación, se espera que a finales de mes esté presente en el homenaje al duque de Edimburgo, al que asistirán algunos rostros destacados de la sociedad británica y el panorama internacional.