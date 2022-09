Récord de viajes y más de 30 perros: la Reina Isabel en cifras

Asus 96 años, la Reina Isabel puede haber presumido de también ser considerada “la reina de los récords”, y no es para menos. La monarca ha conseguido estar más de 70 años al pie de cañón en lo que a la Corona se refiere, habiendo celebrado recientemente su Jubileo de Platino junto a sus seres queridos. Ahora que ha fallecido repentinamente, desde LOOK hemos querido hacer un recopilatorio de cuáles son todos los logros que la soberana ha conseguido en vida, que no son pocos.

Teniendo en cuenta la muerte de Diana de Gales, la salida de la Familia Real del príncipe Enrique y Meghan Markle, e incluso los numerosos escándalos en los que se ha visto envuelto el príncipe Andrés, cabe destacar la valía de la soberana a la hora de mantener la institución de la Familia Real intacta, siendo respetada en todo el planeta y habiendo visitado nada más y nada menos que más de 100 países, realizando en torno a 150 viajes a distintos países de la Commonwealth. Una serie de escapadas que, según Daily Telegraph, son el equivalente a 42 vueltas al mundo, habiendo durado la gira más larga por el extranjero de la madre del príncipe Carlos hasta 168 días.

Por otro lado, y dado el numeroso tiempo que ha pasado desde su coronación como reina británica, Isabel II ha podido conocer hasta a 15 primeros ministros, que van desde Churchill hasta Liz Truss. De hecho, con esta última protagonizó el tradicional “besamanos” hace tan solo unos días, aunque eso sí, cambiando de escenario el palacio de Buckingham por Balmoral. De esta manera, también ha conocido a 13 presidentes estadounidenses y 4 papas, con los que se ha reunido: Juan XXIII, Juan Pablo I, Benedicto XVI y Francisco.

Como pieza clave dentro de la monarquía inglesa, la hija de la Reina Madre ha sido retratada hasta en más de 200 ocasiones, habiendo podido enviar miles de felicitaciones a todos aquellos rostros conocidos que han cumplido 100 años de vida, razón por la que es tan querida, y el pensar en su pérdida supone un verdadero dolor en todos los rincones del planeta.

Considerada como toda una líder y una mujer que ha sabido defender su cargo de la mejor manera posible, la reina Isabel también ha conseguido ser pionera a la hora de realizar ciertos viajes y pisar ciertos países a los que ninguna otra mujer de su cargo antes se había atrevido a llegar. Este es el caso de China, siendo la monarca la primera en visitar la República y la primera en dirigirse a la Cámara de Representantes en Washington, concretamente el 16 de mayo de 1991.

Dentro del terreno más personal, si hay algo que destaca de la soberana es su pasión por los animales de compañía. La que fuera esposa de Felipe de Edimburgo ha tenido más de 30 perros, destacando las razas de corgis y dorgis. Ahora, que se sepa, la soberana solo cuenta con la compañía de Candy y de una cocker spaniel inglesa apodada como Lissy.