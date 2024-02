La Familia Real Británica está pasando por un momento delicado. A la baja de la princesa de Gales debido a una intervención abdominal de la que todavía siguen sin conocerse detalles se ha sumado el diagnóstico de cáncer del rey Carlos III, que mantiene al monarca alejado de la agenda oficial. A pesar de que el príncipe Guillermo está participando en varios actos como heredero, es la reina Camila la que se ha convertido en el rostro más visible de la institución. Sin duda, toda una paradoja si tenemos en cuenta que, en el pasado, hablar de ella era casi un tabú.

Sin embargo, la realidad es que, con permiso de otros miembros senior de ‘La Firma’, como es el caso de la princesa Ana o de los duques de Edimburgo, la reina Camila es la que está dando la cara por la Corona, sin alterar sus compromisos oficiales y, además, sin dejar de atender al rey Carlos en su momento más complicado. Hace unos días incluso trascendió que la reina había tenido que hacer un trayecto de seis horas en coche en medio de una tormenta porque no se podía viajar en helicóptero y porque no quería cancelar su presencia en un acto, por no defraudar a los asistentes y, sobre todo, a Carlos.

Los reyes Carlos y Camila juntos en Sandringham. / Gtres

El paso al frente de la reina Camila

Desde que se conociese la enfermedad del monarca y la situación de la princesa de Gales, la reina Camila no solo no se ha retirado de sus compromisos, sino que ha dado un paso hacia delante. Mientras que Guillermo se ha tomado un descanso para atender a su esposa, la reina ha compaginado lo mejor que ha podido la atención al rey Carlos con sus compromisos y ha mostrado una actitud que haría sentir orgullosa a la Reina Isabel.

Esta misma semana la hemos podido ver sonriente y tranquila en un acto en Clarence House, en concreto, en una recepción con motivo del 15 aniversario de la Medical Detection Dogs Charity. Una cita en la que la esposa del rey Carlos ha demostrado lo mucho que le gustan los perros y ha derrochado ternura con algunos de los perros de la organización.

La reina Camila en un acto oficial. / Gtres

Un compromiso que se ha producido pocos días después de que ella y el monarca acudieran, como cada domingo, al servicio religioso en la iglesia de Santa María Magdalena, en las inmediaciones de Sandringham. El rey Carlos III ha encontrado en la fe el mejor refugio en este complicado momento, hasta el punto de que uno de los sacerdotes de la iglesia, Paul Williams, se ha convertido en su confidente.

Un importante compromiso

Según han confirmado fuentes oficiales, en apenas unos días será la reina Camila la encargada de presidir el servicio religioso en recuerdo del rey Constantino de Grecia que estaba previsto para el 27 de enero, pero que quedó pospuesto por los problemas de salud de la Familia Real. Ahora por fin se sabe que va a ser la próxima semana y que en lugar de en la Abadía de Westminster, se va a llevar a cabo en la capilla de San Jorge de Windsor.

La reina Camila en un acto oficial. / Gtres

Aunque no se conocen todos los detalles sobre esta importante cita, sí se espera que asistan la reina Ana María y su hijo mayor, así como otros miembros de la Familia Real de Grecia, que siempre han mantenido una relación estrecha con los Windsor. Sin embargo, la situación del rey Carlos y de la princesa de Gales no permiten que ambos asistan, de manera que será la reina Camila la máxima representante por parte de los Windsor. Sí asistirán otros miembros de la Familia Real, aunque todavía no se han dado más detalles.