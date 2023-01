No cabe duda de que el 2023 no ha empezado de la mejor manera para la Familia Real de Grecia. Fue durante el pasado martes, 10 de enero, cuando el Rey Constantino falleció a los 82 años de edad, sumiendo así a sus seres queridos en la más absoluta tristeza y también a muchos miembros de distintas casas reales europeas consigo. Es por ello que la hermana del que fuera monarca, la Reina Sofía, ya está inmersa en los preparativos del cortejo fúnebre que se celebrará el próximo lunes, 16 de enero, en la Catedral Metropolitana de Atenas, para después dar paso en el cementerio del palacio de Tatoi.

Como no podía ser de otra manera, y teniendo en cuenta el paso de las semanas, muchos son los royals que están confirmando su asistencia a los dos actos en cuestión. Este es el caso de Don Felipe y Doña Letizia, que en los próximos días viajarán hasta Atenas para permanecer al lado de Doña Sofía y de los primos del monarca español en este durísimo bache. Por si fuera poco, también todo apunta a que el Rey Juan Carlos viajará hasta tierras helénicas para acompañar a su esposa y a los familiares de esta. Un viaje exprés que supone todo un reencuentro con su hijo, con su nuera y con su mujer, a quienes no ve desde que tuvieron lugar los eventos fúnebres en honor a la Reina Isabel en Londres el pasado mes de septiembre, en un marco mucho menos íntimo que este. Además, también es muy probable que acudan al funeral y posterior entierro la Infanta Cristina y la Infanta Elena, reencontrándose así con la Reina Letizia. No obstante, cabe destacar que esta no sería la única reunión que ha tenido lugar entre cuñadas, habiéndose celebrado una cumbre secreta entre ellas con oportunidad de limar las asperezas que pudiera haber.

Esta escapada, por un motivo de lo más triste, de los Reyes a Grecia también supone un nuevo encuentro entre Doña Letizia y Marie Chantal. Es sabido que la consorte española y la esposa de Pablo de Grecia no gozan de una muy buena relación desde que tuvo lugar la famosa situación incómoda entre la esposa de Felipe VI y la madre de éste en la Catedral de Palma. Un momento en el que Marie Chantal no tuvo reparo en salir en defensa de la tía de su marido: «Ninguna abuela merece este trato. Ella ha mostrado su verdadera cara», escribía en Twitter, haciendo referencia a la Reina de España. Ahora, habrá que esperar para saber cómo reaccionan ambas al verse nuevamente las caras en una situación tan complicada.

