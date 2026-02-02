La visita del presidente de Portugal a España va a ser uno de los actos más destacados de la agenda de la Casa Real esta semana. Después de unos días marcados por un nuevo compromiso en solitario de la infanta Sofía y por el 58 cumpleaños del Rey Felipe VI, esta primera semana de febrero Rebelo de Sousa va a ser uno de los protagonistas de las actividades de la Familia Real.

Tal como han confirmado fuentes de la Casa de S.M. el Rey, el mandatario viajará a nuestro país el próximo viernes. Los Reyes le recibirán con honores en el Palacio Real de Madrid y después el presidente mantendrá un encuentro con don Felipe. A lo largo de la jornada habrá un almuerzo en el Palacio Real, en el que el monarca pronunciará un discurso. Esta vez no está prevista cena de gala.

El Rey Felipe con Rebelo de Sousa en un acto. (Foto: Gtres)

Sin Leonor ni Sofía

En principio y, salvo cambios de última hora, solamente participarán en estas actividades los Reyes don Felipe y doña Letizia, con quienes Rebelo de Sousa mantiene una estrecha relación que se remonta varios años atrás. Tanto que Lisboa fue la primera ciudad que la princesa de Asturias visitó en el extranjero de manera oficial. También está siendo anfitrión de la infanta Sofía en su primer año de universidad, de hecho, hace algunos meses se reunió con ella en su residencia oficial en Lisboa.

La princesa Leonor con Rebelo de Sousa. (Foto: Gtres)

Sin embargo, en principio ni la princesa de Asturias ni su hermana van a estar presentes en los actos. Leonor está centrada en su formación en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia) y Sofía sigue estudiando en el Forward College. Ninguna de las dos tiene vacaciones estos días.

Una visita pospuesta

Esta visita del mandatario portugués se ha retomado después de que hace algunas semanas tuviera que ser aplazada por cuestiones relacionadas con la salud de Rebelo de Sousa. En principio, el viaje estaba previsto para el pasado diciembre, pero tuvo que cancelarse por una intervención quirúrgica urgente a la que se sometió el presidente. Rebelo de Sousa ya se encuentra completamente recuperado, y ha vuelto a participar en su agenda con normalidad.

La infanta Sofía en un encuentro con Rebelo de Sousa. (Foto: Gtres)

Además, el viaje va a coincidir con los días previos a la segunda vuelta electoral, de la que saldrá el próximo presidente de Portugal. Rebelo de Sousa va a poner punto final a su mandato con un viaje internacional cargado de simbolismo y junto a dos de las personas con quienes mejor relación tiene: los Reyes don Felipe y doña Letizia.

Rebelo de Sousa en un acto con la Reina Sofía. (Foto: Gtres)

Una relación estrecha

Desde que comenzó su período presidencial en 2016, hemos sido testigos de muchos encuentros especiales entre los Reyes y el presidente portugués, sobre todo, entre Rebelo de Sousa y don Felipe, con quien ha coincidido en muchas citas oficiales. Su relación se ha caracterizado por constantes gestos de cordialidad institucional y de cercanía, que han trascendido a sus allegados. Además de haber sido anfitrión de la princesa Leonor en su primera visita internacional en solitario y de la infanta Sofía en Lisboa, Rebelo de Sousa también ha coincidido en algún acto con la Reina Sofía, con quien se ha mostrado siempre atento y cercano.