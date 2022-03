La realeza europea rinde homenaje a Felipe de Edimburgo

La ciudad de Londres ha vivido hoy una de sus jornadas más importantes. La Abadía de Westminster ha acogido el servicio religioso de Acción de Gracias en recuerdo del duque de Edimburgo. El marido de la Reina Isabel fallecía poco antes de cumplir los cien años el pasado mes de abril. Una noticia que supuso un fuerte varapalo para toda la familia pero, sobre todo, para la monarca, para quien su marido había sido su gran apoyo durante más de siete décadas. A pesar de que a la semana de su muerte se celebró un funeral ceremonial en el Castillo de Windsor, donde la Reina ha establecido su residencia definitiva, no pudieron asistir todas las personas que se hubiera deseado, debido a las restricciones sanitarias y a la situación de alarma global.

A Service of Thanksgiving for HRH The Prince Philip, Duke of Edinburgh will start at 11.30am (BST). Members of the Royal Family will attend along with senior military and government representatives; representatives of charities The Duke supported; and overseas royal families. pic.twitter.com/UsGlVwr62k

