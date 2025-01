La familia real jordana está de celebración. La princesa Imán, hija de los reyes Abdalá II y Rania de Jordania, está esperando su primer hijo en común junto a su esposo, Jameel Thermiotis. Así lo ha confirmado la propia Rania de Jordania a través de su cuenta de Instagram con una bonita fotografía en la que la princesa Imán, que ya luce una incipiente barriga de embarazada, aparece junto a su marido en la playa. «Ambos son queridos en mi corazón, pero el que llega es el más preciado… Que Dios te facilite. Dos son pareja, tres son una bendición», ha escrito la reina.

Este anuncio marca la segunda vez que los monarcas se convertirán en abuelos tras la llegada al mundo, el pasado mes de agosto, de la princesa Imán bint Hussein, la primogénita del príncipe Hussein, heredero al trono, y su esposa, Rajwa. «Alabado sea Dios por sus mayores bendiciones. Has iluminado nuestras vidas con una nieta. Felicidades Hussein y Rajwa, que Dios colme sus vidas de bendiciones y alegrías», expresó la reina Rania al nacer la pequeña, quien ahora tiene cinco meses. Por su parte, el rey Abdalá también compartió su alegría con un mensaje similar: «Alabado sea Dios por habernos dado nuestra primera nieta, Iman Bint Al Hussein. Felicito a mis queridos Hussein y Rajwa por la llegada de su hija».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

Aunque no se han revelado, por el momento, más detalles sobre el embarazo de la segunda hija de los reyes, sí se conocen que la princesa Imán dará a luz durante el transcurso de 2025. Además, es importante destacar que el bebé de Imán y Jameel, al igual que la princesa, no formará parte de la lista sucesoria, ya que no tiene derechos sucesorios por ser mujer. A pesar de ser un niño, el hijo de Imán no tendrá derecho a la sucesión al trono. Será con el nacimiento del bebé cuando finalmente se conozca el sexo de este nuevo miembro de la familia real.

La princesa Imán y Jameel Thermiotis contrajeron matrimonio en marzo de 2023, en una ceremonia que combinó tradición y modernidad, reflejando la esencia de la familia real jordana. Desde entonces, han mantenido un perfil discreto, apareciendo en público en contadas ocasiones, como durante las bodas de plata del rey Abdalá en junio de 2024. Para su gran día, la princesa eligió un vestido de novia de estilo clásico, diseñado por Dior, que se inspiraba en la moda medieval. El diseño presentaba un escote cuadrado, adornado con un delicado encaje floral que se extendía hasta el cuello, aportando un toque elegante y sofisticado.

La princesa Imán y Jameel Thermiotis el día de su boda. (Foto: Gtres)

El otro motivo de celebración de la familia real jordana

La familia real jordana tiene otro motivo para celebrar, además del próximo nacimiento del bebé de la princesa Imán. La princesa Sara, sobrina de los reyes Abdalá y Rania, ha anunciado su compromiso con Ali Al Sawaf. Este emocionante acontecimiento marca el inicio de una nueva etapa en la vida de la joven princesa, que en los próximos meses celebrará su boda en una ceremonia que promete estar cargada de tradición y elegancia, como es costumbre en la realeza jordana. La princesa Sara es hija del príncipe Faisal, hermano de Abdalá, y de su primera mujer, la princesa Alia Tabbaa. Tiene 27 años y una hermana gemela, la princesa Aisha, que también se comprometió hace algunos meses con Kareem Al Mufti.