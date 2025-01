La casa real de Jordania está de enhorabuena. Han sido unos meses llenos de felicidad tras el nacimiento de la primera hija de los príncipes Hussein y Rajwa, la princesa Iman. Ahora la familia real anuncia otra gran noticia: la princesa Sara, sobrina de los reyes Abdalá y Rania, acaba de comprometerse con Ali Al Sawaf y celebrará su boda en los próximos meses.

La princesa Sara es hija del príncipe Faisal, hermano de Abdalá, y de su primera mujer, la princesa Alia Tabbaa. Tiene 27 años y una hermana gemela, la princesa Aisha, que también se comprometió hace algunos meses con Kareem Al Mufti.

La princesa Sara en su compromiso. (Foto: Casa Real de Jordania)

Tal como ha trascendido hace algunos días, el príncipe Faisal organizó una fiesta para dar a conocer la feliz noticia. Una celebración a la que acudió el rey Abdalá. La reina Rania fue la gran ausente a esta fiesta, ya que se encontraba en Estados Unidos, donde mantuvo un encuentro con la nueva primera dama Melania Trump. Rania publicó una fotografía de esta reunión en sus redes sociales y le dedicó unas bonitas palabras de ánimo a la esposa del presidente norteamericano en esta nueva etapa que acaba de comenzar.

Para esta fiesta tan especial, la princesa Sara apostó por un precioso vestido de color beis con flores bordadas de Valentino. La sobrina del rey Abdalá de Jordania completó su estilismo con joyas de perlas y diamantes y un espectacular reloj de Cartier. Desde la casa real compartieron una fotografía del momento en el que el novio hizo entrega de la sortija de compromiso a su futura esposa.

El futuro integrante de la familia del rey Abdalá nació en 1997 en Yeda y es de origen saudí. Se educó en Jordania y estudió informática en el King’s College de Londres. En estos momentos trabaja como ingeniero, especializado en el ámbito de la inteligencia artificial y las soluciones tecnológicas avanzadas. Comparte con la princesa Sara su pasión por los deportes. En su caso le gustan especialmente el fútbol y las artes marciales.

A pesar de que de momento no se han dado detalles concretos sobre cuándo y dónde será la boda, lo cierto es que no cabe duda de que va a ser todo un acontecimiento, al que es muy probable que asistan destacadas personalidades de todo el mundo. De hecho, no hay que perder de vista de que el padre de la novia es una figura clave en el reinado de Abdalá y uno de sus grandes apoyos, aunque en los últimos tiempos el príncipe Hussein está adquiriendo un mayor protagonismo, como es lógico.

Los Reyes Eméritos con los padres de la novia. (Foto: Gtres)

Por su parte, la madre de la novia, la princesa Alia Tabbaa es una apasionada de España. Tiene una propiedad en Marbella, a la que acude cada verano desde hace años y, además, mantiene una estrecha amistad con la Reina Sofía. De ella habló con gran cariño en unas declaraciones a la revista ¡Hola!, en las que aseguró que la madre de Felipe VI ha sido como una abuela para sus hijos, así como una hermana muy querida para ella: «Es una dama maravillosa que se preocupa por todos y por todo», dijo.