La nueva ilusión de Nicolás de Grecia, sobrino de la Reina Sofía

El 2024 ha sido un año complicado para el príncipe Nicolás de Grecia. El sobrino de la Reina Sofía anunciaba su separación de Tatiana Blatnik, tras más de una década juntos. Una noticia inesperada que pilló a todos por sorpresa. A pesar de la separación, la ex mujer del príncipe ha seguido manteniendo una buena relación con su familia política, aunque no la hemos podido ver en algunas citas importantes como la boda de Teodora de Grecia en Atenas.

Tatiana ha aprovechado estos últimos meses para centrarse en sus proyectos profesionales y no ha querido abandonar Grecia, tierra a la que se siente muy unida. Su madre ha sido su mejor apoyo en esta complicada etapa. Por su parte, el príncipe Nicolás ha contado con el respaldo de su familia, pero ahora acaba de trascender que el primo de Felipe VI podría haber recuperado la ilusión.

La princesa Tatiana de Grecia con el príncipe Nicolás. (Foto: Gtres).

Hace algunos días, la reina Ana María acudió con algunos de sus hijos al recinto de Tatoi -que está en pleno proceso de reforma-, para un acto en memoria del rey Constantino. Una pequeña celebración que tuvo lugar con motivo del segundo aniversario de la muerte del monarca. A la cita asistió, además de la reina Ana María, el príncipe Nicolás, pero no lo hizo en solitario.

El hermano de Pablo de Grecia acudió en compañía de una joven llamada Chrysi Vardinoyannis, a la que conoce desde hace muchos años. Toda una sorpresa ya que hasta ahora no se sabía que hubiera comenzado una nueva relación tras su divorcio de Tatiana Blatnik.

La princesa Tatiana de Grecia con el príncipe Nicolás. (Foto: Gtres).

Chrysi no es una desconocida para la familia real, sino que el entorno de Nicolás sabe muy bien de quién se trata. La prensa local lleva algunas semanas especulando con una posible relación entre ambos y su presencia en el homenaje al rey Constantino se ha considerado la prueba más clara de que el romance es más serio de lo que en un principio se podría pensar.

De momento, desde la casa real no se han pronunciado al respecto, sino que prefieren mantener una actitud prudente sobre este tema, sobre todo si se tiene en cuenta que no ha pasado tanto tiempo desde que se confirmó el divorcio. No obstante, cabe esperar que poco a poco Chrysi empiece a ser un rostro habitual en las reuniones de la familia real. A pesar de esto, por ahora parece que ni el sobrino de la Reina Sofía ni tampoco su novia están dispuestos a hablar sobre su relación, al menos, por ahora.

Similitudes con Tatiana Blatnik

Aunque es cierto que Nicolás conoce a Chrysi desde hace tiempo, no deja de llamar la atención que su nueva pareja tiene un perfil bastante parecido al de su ex mujer. Ambas tienen poco más de 40 años -se llevan más de una década con el príncipe- y el cabello rubio. Chrysi es la sobrina del magnate naviero Vardis Vardinoyannis y su esposa Marina. Marina era amiga de los reyes de los Países Bajos y fue embajadora de buena voluntad de la Unesco hasta su muerte en 2023. De hecho, Máxima y Amalia de Holanda no quisieron faltar a un homenaje en su memoria que se realizó en Atenas hace unos meses.

Chrysi estuvo antes casada con el cantante Nino, del que se divorció en 2017. La pareja tuvo dos hijos. Además, mantuvo un romance con un conocido actor y director griego.