Las cariñosas palabras de Rania de Jordania a Melania Trump

Instagram se ha convertido en una de las plataformas preferidas por las celebrities y los royals para compartir pequeñas píldoras de su día a día. Sin ir más lejos, Rania de Jordania, muy asidua a esta aplicación, ha querido dar a conocer a sus más de diez millones de seguidores el especial encuentro que ha tenido con Melania Trump.

El mensaje de Rania de Jordania

En la imagen publicada aparecen Rania de Jordania y Melania Trump en lo que parece ser un salón de estilo barroco con un gran ventanal. En la estampa se aprecia cómo están tomando una taza de una bebida mientras conversan distendidamente. Al margen de esta imagen, que ha logrado un gran número de interacciones en la red gracias a los usuarios, la Reina ha querido plasmar unas emotivas palabras.

«Fue un placer volver a conectar con la próxima primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, en Florida ayer», ha escrito con emoción Rania de Jordania. Este post ha visto la luz tan solo unos días antes de que Melania Trump viva un histórico momento el próximo 20 de enero, que será cuando su marido y ganador de las elecciones de Estados Unidos, Donald Trump, será investido como 47º presidente del país en la fachada oeste del Capitolio de Washington.

La entrevista de Melania Trump

Ante este inminente momento, Melania Trump concedió una entrevista en la cadena de televisión Fox News, donde reivindicó su papel de primera dama. «Estaré en la Casa Blanca y cuando necesite estar en Nueva York, estaré en Nueva York. Cuando necesite estar en Palm Beach, estaré en Palm Beach. Mi primera prioridad es ser madre, primera dama y esposa», comentó. Por otro lado, también se sinceró sobre el hecho de volver a la actualidad y ocupar este cargo tan importante. «Siento que la primera vez siempre fui yo misma, aunque la gente no me aceptaba y quizá no me entendían como lo hacen ahora, entonces no tenía mucho apoyo», explicó sobre la primera legislatura de su marido que tuvo lugar entre 2017 y 2021. De esta manera, Melania rompe con el hermetismo que siempre le ha caracterizado.

Duelo de estilo

Una de las últimas veces que Rania de Jordania tuvo un encuentro con Melania Trump fue en 2018, cuando viajó junto al rey Abdullah, a la Casa Blanca en el marco de un viaje oficial. Por aquel entonces, la reina Rania lució un pantalón fluido, recto con cinta a la cintura de Adeam. Incorporó una blusa blanca con cuello a la caja y plisados.

Rania de Jordania y Melania Trump en 2018. (Foto: Gtres)

En sintonía con su elección, Melania Trump escogió un vestido wrap de Proenza Schouler con cinta a la cintura y arandelas doradas a modo de cierre. A sus pies, unos stiletto a tono.