La "proximidad" de la princesa Leonor y Pedro López-Quesada Jr. llega a la prensa portuguesa

Varios medios de comunicación portugueses y expertos en Casas Reales apuntan a un «acercamiento» entre la heredera de la Corona y el hijo de Cristina de Borbón Dos Sicilias ahora que ambos coinciden en la base naval de Marín. La princesa Leonor de Borbón es un fenómeno dentro y fuera de nuestras fronteras. Prueba de ello es la buenísima acogida que tuvo su visita a Portugal en el mes de julio, que acaparó titulares y emisiones especiales en el país vecino.

La heredera es cada vez más conocida en los países de nuestro entorno y entre los lusos especialmente. La prensa local sigue todos los pasos de la hija de los Reyes Felipe y Letizia y es normal que con sus casi 19 años surja curiosidad sobre su vida sentimental.

La vida sentimental de la princesa Leonor

El pasado domingo, el programa V+FAMA de la cadena V+TVI, ahondó sobre el futuro sentimental de la princesa bajo el titular: «Leonor, entre dos amores». El espacio hizo referencia a la amistad de la heredera con el joven brasileño Gabriel Giacomelli, pero alargó el espectro de amistades incluyendo a Pedro López-Quesada y Borbón Dos Sicilias como otra posibilidad en el horizonte sentimental de la princesa de Asturias.

Pedro López-Quesada, en un desfile. (Foto: Gtres)

El nombre de Pedro López-Quesada y Borbón Dos Sicilias era hasta hace unos días un casi desconocido para la mayoría de los portugueses, incluso para los seguidores del mundo del corazón. Hijo de la princesa Cristina de Borbón Dos Sicilias y el empresario Pedro López-Quesada, este joven aristócrata de 21 años, gana relevancia al coincidir con doña Leonor en la Escuela Naval de Marín en Galicia.

Los expertos opinan sobre el vínculo de la princesa con Pedro López-Quesada

Según la periodista lusa Raquel Costa, seguidora fervorosa de temas de realeza en Portugal, «el nombre de Pedro López-Quesada y Borbón Dos Sicilias no es inocente teniendo en cuenta que en abril, la casa real española, desmintió una posible relación de la princesa con su ex compañero de colegio, Gabriel Giacomelli. Por todos es conocido el control que doña Letizia ejerce sobre sus hijas. Que se haya desmentido el nombre de Gabriel y ahora surja esta ‘proximidad’ con un príncipe, me parece sospechoso».

A su vez, otro de los comentaristas del programa V+FAMA, António Leal e Silva, cuya familia era muy cercana a los condes de Barcelona en sus años de exilio en Estoril, apostilló: «Los dos son jóvenes, con buena planta, estudian juntos en la Marina. Son familia, aunque lejana, se conocen de siempre. Me parecería una excelente opción para la Corona española. Estoy seguro que Leonor, que es una joven muy sensata, sabrá elegir con responsabilidad porque ella es muy consciente que tiene que haber un equilibrio entre el amor y el deber».

La princesa Leonor, a su llegada a la Escuela Naval de Marín. (Foto: Gtres)

En la misma dirección se manifestó el ex-embajador José de Bouza Serrano, autor del libro Las Familias Reales de nuestro tiempo: «Pedro López-Quesada y Borbón Dos Sicilias sería una magnifica elección. Magnifica. Es normal que los ojos con los que se miraban de niños no sean los mismos de ahora. Son familia lo suficientemente lejana para que no se tengan en cuenta cuestiones de consanguinidad . Él es un joven que pertenece a una familia real que sabe como funciona una casa real y una jefatura del estado».

Entre los portugueses parece que el nombre de Pedro López-Quesada y Borbón Dos Sicilias es una apuesta segura y ganadora. Sin embargo, el futuro sentimental de la heredera del trono de España solo ella misma lo conoce. Sobre gustos o pretensiones no hay nada escrito y queda claro que ella tiene la última palabra. De momento, el puesto de «príncipe azul» en el corazón de Leonor parece vacante. Por muy cerca que esté de Pedro López-Quesada y Borbón Dos Sicilias o muy lejos geográficamente de Gabriel Giacomelli, solo ella sabe por quien late su real corazón.