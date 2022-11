Los príncipes de Gales llegan a Estados Unidos en medio de una gran expectación mediática en los primeros meses del reinado de Carlos III. Afianzados en sus nuevas labores dentro de la Familia Real británica, Guillermo y Catalina han volado hasta Boston en un viaje que culminará con la segunda entrega anual del Premio Earthshot. Solo unos días después, el próximo martes, Enrique y Meghan estarán a poco más de 300 kilómetros de distancia, en la ciudad de Nueva York, donde aceptarán un honor en los premios Robert F. Kennedy Ripple of Hope. Una curiosa coincidencia en actos y tiempo que, como ya se está dejando entrever, no será un motivo de acercamiento físico entre ambos hermanos y sus respectivas esposas, como ya perfilan algunos medios ingleses encargados de seguir al detalle cada uno de los movimientos de la pareja.

Sin ir más lejos, el Daily Mail informaba a pocas horas del despegue de los Príncipes de Gales de que no había señales de una intención por parte de ambas parejas de verse en los Estados Unidos. Seguidamente, el Telegraph publicaba que Guillermo y Catalina, según una fuente de su propio equipo de asesores, son plenamente conscientes que del golpe de efecto de la presencia de Enrique y Meghan en su particular acto posterior y no hay temor a que la presencia mediática de los Sussex, haga sombra a su próxima aparición pública.

No solo eso, el órdago por parte del heredero a la corona y su esposa es claro, ya que, como apuntan los expertos británicos en cuestiones de realeza, el príncipe Guillermo y la princesa Catalina «no se distraerán» con ellos mientras estén en los Estados Unidos. Unas palabras que además de mostrar un claro posicionamiento de los príncipes denota sin duda una gran dosis de desinterés que se pretende reflejar de manera pública hacia la pareja contraria. Lo que parece que no podrán evitar durante su estancia en Boston, como se explica en medios como de The Mirror, son las incómodas preguntas a las que tendrán que hacer frente en un país que no entienden del mismo modo el protocolo real como lo hacen en Gran Bretaña. ¿Contestarán a las cuestiones sobre Enrique y Meghan?

Como es sabido, esta es la primera vez que miembros de la realeza viajan a Estados Unidos, país de residencia de Enrique y su familia, desde la polémica entrevista de ambos con Oprah Winfrey. No solo eso, el movimiento de los Príncipes de Gales, coincide con la reciente publicación de Spare, el libro biográfico del hijo pequeño del Rey Carlos y se produce a pocas semanas del convulso estreno del documental de Netflix sobre la vida de los duques de Sussex. Ambos proyectos, que finalmente han visto (en el caso del libro de Enrique) y verán la luz (en el caso de la serie documental) a pesar de los intentos por parte del hermano menor del heredero a la corona de Inglaterra de modificar y paralizar ambos proyectos tras la muerte de la Reina Isabel II. Un suma y sigue de movimientos en medio de una guerra fría que no han hecho más que recrudecer las tensiones familiares centradas en la maltrecha hermandad de los hijos de Lady Di y el nuevo Rey de Inglaterra.