El príncipe Harry ha roto con otro miembro de su familia con el que estaba muy unido. Desde su salida de Reino Unido y su mudanza a Estados Unidos junto a su mujer y a sus hijos para alejarse de las polémicas de la realeza británica y comenzar una nueva etapa, el hijo de Carlos III sigue acaparando numerosos titulares. Ahora, el hermano del heredero al trono de Inglaterra ha perdido a uno de sus máximos apoyos, su prima Eugenia de York, con la que mantenía una relación muy cercana a pesar de haberse trasladado a la otra punta del mundo.

El motivo del conflicto entre Eugenia de York y el príncipe Harry

Hace unos días, el príncipe Harry fue noticia tras dejar su puesto directivo en Sentebale, la fundación que creó en honor a su madre, Lady Di. «Lo que ha ocurrido es impensable, estamos conmocionados por tener que hacer esto. Hace casi 20 años fundamos Sentebale en honor a nuestras madres. Sentebale significa «no me olvides» en sesotho, el idioma local de Lesoto y es lo que siempre hemos prometido a los jóvenes a los que hemos ayudado a través de esta entidad. Hoy no es la excepción. Con gran pesar, hemos renunciado a nuestras funciones como patronos de la organización hasta nuevo aviso, en apoyo y solidaridad con la junta directiva, que ha tenido que hacer lo mismo», rezó el comunicado del hermano del príncipe Guillermo de Inglaterra.

El príncipe Harry en un acto en Canadá. (Foto: Gtres)

Días después de esta noticia, ahora ha salido a la luz que el marido de Meghan Markle también ha sufrido un varapalo familiar. Durante estos últimos años, la princesa Eugenia de York ha sido el vínculo y mediadora entre Harry y la Familia Real de Inglaterra. La hija de los duques de York era la persona encargada de comunicarle a Harry lo respectivo a lo que ha ocurrido en su clan desde que se mudara a Estados Unidos. Además, a través de redes sociales, también se ha podido ver la conexión que había entre primos. De hecho, estas imágenes también dieron cuenta de la buena sintonía entre Meghan Markle y Eugenia. Sin embargo, desde hace tiempo que no se les ve junto a los primos y detrás de ello hay una razón de peso.

El periodista Piers Morgan ha acudido al programa Uncensored de Daily Mail y ha dado luz verde de lo que ocurrió entre el príncipe Harry con la que había sido su mayor apoyo y refugio en los últimos años, Eugenia de York. «No tiene ninguna relación con ellos ni con sus amigos. Acabo de leer que cortó su relación con Eugenia», comenzó diciendo en el espacio televisivo. Por su parte, el comunicador contó que el hermano pequeño que el heredero al trono de Inglaterra no cuenta con ningún apoyo por su culpa: «Lo de Eugenia fue por mi culpa. Estaba conmigo y otras personas en un pub de Londres. Me vieron abrazándolos para despedirme. Harry lo vio y su puso hecho una furia. Y puedo confirmar que es totalmente cierto».

Eugenia de York en Londres. (Foto: Gtres)

Finalmente, Morgan también ha opinado sobre la vida de Harry en California. Una decisión que tomó por amor y que considera que no fue acertada para el príncipe por el estilo de vida que acostumbraba en su pasado: «Le encantaba salir por la noche al pub y pasar el rato con amigos. Quizá se ha convertido en una persona diferente. Para el Harry que conozco, no puedo imaginar que ese exilio dorado en California fuera el lugar donde quisiera terminar».