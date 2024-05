Justo un día antes de que se cumplan dos meses del anuncio del cáncer de la princesa de Gales, el príncipe Guillermo ha ejercido de anfitrión de la segunda de las garden parties previstas en la temporada de este año. Una cita que se ha celebrado en el Palacio de Buckingham y que forma parte de la tradición de la Familia Real desde hace décadas.

El rey Carlos III fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a la temporada, justo cuando su hijo menor, el príncipe Harry, se encontraba en el Reino Unido en el viaje exprés que hizo a Londres, y ahora le ha tocado el turno al heredero, que está compaginando su agenda oficial con la atención a su esposa y a sus hijos.

El príncipe Guillermo, en una garden party en Buckingham. (Foto: Gtres)

Los apoyos de Guillermo

En ausencia de Kate Middleton, que se encuentra completamente volcada en su proceso de tratamiento y no volverá a la agenda oficial hasta que tenga luz verde por parte de los médicos, el príncipe Guillermo ha mostrado la mejor de su sonrisa en esta cita, a la que han asistido representantes de diferentes ámbitos de la sociedad británica.

Las princesas Beatriz y Eugenia, en una garden party. (Foto: Gtres)

El heredero no ha estado solo en esta jornada, sino que ha contado con la compañía de varios miembros de la Familia Real, que han estado apoyándole en su papel de anfitrión. A esta fiesta en los jardines del Palacio de Buckingham han asistido, por ejemplo, los duques de Gloucester, que siguen siendo miembros en activo de ‘La Firma’, pero también algunos de los primos del príncipe de Gales que, a pesar de que no tienen un papel oficial en la estructura de la Corona, sí que participan en determinados compromisos, más aún, en este delicado momento para la institución.

Zara Tindall, en una garden party. (Foto: Gtres)

No han querido faltar a la cita los hijos de la princesa Ana, Zara Tindall y su hermano, Peter Phillips, con los que el príncipe Guillermo mantiene una relación muy estrecha. Se dice que Peter era el nieto predilecto de la Reina Isabel II, probablemente, porque fue el primero y, en el caso de Zara, tiene un vínculo muy especial con el rey Carlos III que fue, por cierto, el que eligió su nombre.

No han estado en esta ocasión ni los reyes Carlos III y Camila, ni tampoco los duques de Edimburgo, porque tenían otros compromisos de agenda. De hecho, el monarca está teniendo una actividad muy intensa desde que retomara su vida pública tras recibir la aprobación de los médicos, aunque esto está dando algunos quebraderos de cabeza a su familia, que quiere que baje un poco el ritmo.

Peter Phillips, en una garden party. (Foto: Gtres)

Kate Middleton, centrada en su tratamiento

Por el momento, no hay información oficial sobre cuándo podría retomar sus compromisos la princesa de Gales, aunque no se espera que sea hasta después del verano. Hace unos días, fuentes cercanas al Palacio de Kensington revelaron que Kate Middleton está en activo y trabajando en algunas cuestiones, pero no volverá a la agenda hasta que los médicos le den autorización, ya que la prioridad es su estado de salud.