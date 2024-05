El pasado 3 de mayo, apenas tres días después de retomar su agenda pública, el rey Carlos III apareció por sorpresa en el Royal Windsor Horse Show. Una cita en la que es habitual la presencia de miembros de la Familia Real y de su entorno y donde coincidió, entre otras personas, con su sobrina, Zara Phillips. La hija de la princesa Ana, que no tiene ningún título, ni tampoco un papel oficial dentro de la estructura de ‘La Firma’, prácticamente se abalanzó sobre su tío, al que abrazó cariñosamente y con el que compartió risas y confidencias.

Una demostración de afecto y alegría nada habitual entre los Windsor -que destacan por no mostrar sus emociones en público- y que dejó claro no solamente que la sobrina del rey se alegraba mucho de su regreso a la actividad pública, sino también la especial relación que mantiene con él.

El rey Carlos III, abrazando a su sonbrina. (Foto: Gtres)

Zara Phillips, una royal atípica

A pesar de ser nieta de la Reina Isabel y, por tanto, tener derecho a título de princesa y a tratamiento de Alteza Real, Zara Phillips, al igual que su hermano Peter, no tiene ningún tipo de título, por expreso deseo de sus padres. La hermana del rey Carlos III quiso que sus hijos pudieran llevar una vida normal y, a pesar de que participan en celebraciones familiares en las que se mezcla lo privado con lo oficial, no son parte de la actividad institucional.

Zara Phillips, con un caballo. (Foto: Gtres)

Ellos no son los únicos, también los actuales duques de Edimburgo siguieron la misma pauta con sus dos hijos, pero no así el príncipe Andrés, cuyas hijas sí llevan título, a pesar de que no forman parte de ‘La Firma’. De hecho, el duque de York ha intentado a lo largo de los años de muchas maneras que las princesas Beatriz y Eugenia pudieran tener la capacidad de representar a la Corona, aunque sin éxito.

Zara Phillips nunca ha echado de menos tener un papel oficial, es más, esto le ha permitido moverse con mayor libertad en todos los ámbitos, hasta el punto de que su marido, Mike Tindall, incluso ha participado en algún reality en el que ha revelado curiosas anécdotas sobre la Familia Real. Un programa que se grabó en plena jungla australiana, hasta donde se trasladó la propia Zara para darle una sorpresa, haciendo gala de su naturalidad y espontaneidad. Algo que es habitual ya que, en más de una ocasión, sobre todo el ex deportista, ha contado en público detalles de su vida en pareja, sin que ello suponga un problema en la Familia Real, donde adoran el sentido del humor de Mike.

Zara Phillips, con su marido en un acto oficial. (Foto: Gtres)

La hija menor de la princesa Ana es, al igual que su madre, una deportista consumada, tanto que consiguió, entre otros trofeos, una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. La equitación es su gran pasión, algo que compartía con la Reina Isabel, aunque estudió enfermería y fisioterapia. Para la monarca fue su primera nieta, al igual que la primera sobrina para el rey Carlos III, lo que ha contribuido a que su relación sea más estrecha.

A sus 43 años, a pesar de no tener un papel oficial, sí que colabora en diferentes causas solidarias, y se la puede ver en actos importantes. No obstante, lo que más destaca de ella es su espontaneidad, que no la frena a la hora de desafiar algunos protocolos. Prueba de ello es que no dudó en abrazar con fuerza a su tío, el rey Carlos III, cuando le vio en Windsor, muy recuperado.

El rey Carlos III, abrazando a su sobrina. (Foto: Gtres)

Pero, más allá de este encuentro, no es ningún secreto que Zara siempre ha tenido una conexión especial con el monarca, fruto de la complicidad que la propia princesa Ana mantiene con su hermano el rey. La sobrina del jefe del Estado, de hecho, le debe su nombre a Carlos, tal como la propia Ana ha contado en alguna ocasión: «El bebé tuvo una llegada bastante repentina y positiva, y mi hermano pensó que Zara (que significa ‘brillante como el amanecer’) era un nombre apropiado». Por eso, y porque la princesa Ana es uno de los grandes apoyos del monarca, no es de extrañar que Zara ocupe un lugar muy especial en su corazón.