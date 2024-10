El príncipe Guillermo contará con una especial acompañante en uno de sus próximos viajes. El heredero tiene previsto trasladarse a Sudáfrica para presidir la entrega de los Premios Earthshot, con los que la Fundación Real está muy implicada y que refuerzan el compromiso de los príncipes con el medio ambiente. Será a principios del mes de noviembre cuando se celebre la ceremonia de entrega a la que, salvo cambios de última hora, no asistirá la princesa de Gales.

Aunque Kate Middleton no acompañará al heredero porque aún no ha retomado su agenda oficial a pesar de que ya ha terminado el tratamiento de quimioterapia para el cáncer que padece, el hijo mayor del rey Carlos III no estará solo en esta cita. Una cita que, por cierto, tiene cierta relación con su hermano, al menos por el lugar en el que se va a celebrar la entrega del premio.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo en un acto oficial. (Foto: Gtres).

Para el príncipe Harry el continente africano guarda un lugar muy especial en su corazón y ha viajado a diferentes países de África en varias ocasiones a lo largo de los últimos años. De hecho, no hace mucho estuvo de nuevo en Lesoto, sin su esposa, Meghan Markle.

La acompañante del príncipe Guillermo

Según se ha confirmado, la modelo Heidi Klum estará entre los presentadores de la gala de este año, junto a otros rostros conocidos como Nina Dobrev, Winnie Harlow y Tobe Nwigwe. Ellos serán los encargados de anunciar los nombres de los ganadores en cada una de las categorías.

El príncipe Guillermo en un acto oficial. (Foto: Gtres)

La modelo alemana se ha pronunciado sobre su presencia en la gala en Sudáfrica a través de un comunicado en el que ha expresado su satisfacción por participar en esta importante velada: «Como alguien que utiliza su plataforma para abogar por un futuro mejor para nuestros hijos, me siento profundamente inspirada por el proyecto de los Premios Earthshot, que tienen por objetivo encontrar y apoyar soluciones para un planeta saludable», dijo la modelo en un comunicado. Klum también declaró que se sentía muy feliz por poder ser parte de la velada que se ha organizado para dar visibilidad a todos los innovadores que trabajan en la construcción de un futuro mejor.

Billy Porter y Bonang Matheba ejercerán como anfitriones de la ceremonia, que se celebrará en Ciudad del Cabo el próximo 6 de noviembre, como colofón a varios días de actos centrados los Premios Earthshot y el trabajo de los galardonados.

El príncipe de Gales anunció en el año 2020 la creación de estos galardones para incentivar el cambio y promover el cuidado del medio ambiente de cara a la próxima década. Unos galardones que se convocan año tras año y que, en principio, abarcarán hasta 2030. La iniciativa refleja el compromiso del heredero con el entorno, que comparte, por cierto, con el rey Carlos III. A ambos fue el príncipe Felipe de Edimburgo el que les enseñó la importancia de cuidar la naturaleza.