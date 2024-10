La ‘rama de olivo’ que el príncipe Guillermo ha tendido a Harry

El príncipe de Gales ha sorprendido a propios y extraños al mencionar públicamente a su hermano por primera vez en seis años. Ha sido en un documental centrado en el proyecto más ambicioso y personal de la agenda del hijo mayor del rey Carlos III. Un programa especial que pone el foco en la problemática de las personas sin hogar y en el trabajo que está realizando para poder ayudar con esta cuestión.

Un tema que ocupa un lugar muy relevante en el corazón del heredero desde hace mucho tiempo ya que fue su madre la que le instó a estar pendiente de esta cuestión y a hacer todo lo posible por ayudar a las personas sin hogar. En el documental, el príncipe de Gales ha recordado el momento en el que Lady Di le llevó a él y a su hermano a un refugio para personas sin hogar: «Mi madre nos llevó a Harry y a mí. Nunca había estado en un lugar así antes y estaba un poco ansioso por lo que me esperaba», ha explicado Guillermo, que ha compartido unas imágenes de aquella visita.

El heredero ha explicado que desde que era pequeño su madre le empezó a hablar del problema de la falta de vivienda, algo que él mismo también hace con sus propios hijos. Tal como ha contado, en aquella visita Diana consiguió que la gente se sintiera cómoda y relajada: «Mi madre se dedicó a hacer lo que siempre hacía para que todos se sintieran relajados y bromeó con todo el mundo. Recuerdo haber tenido una buena conversación, jugando al ajedrez y charlando. Conoces a gente, como me pasó a mí entonces, que te aporta una perspectiva diferente», ha dicho el hijo mayor del monarca.

Una visita que, sin duda, le marcó mucho. Tanto que ha dedicado mucho tiempo de su agenda a buscar soluciones a la problemática de las personas sin hogar e incluso hace unos años pasó una noche al raso para mostrar su solidaridad a quienes están afectados por este problema. Ahora, como príncipe de Gales tiene más medios a su alcance.

A pesar de que Guillermo solamente ha hecho una leve mención a su hermano, este detalle ha supuesto un punto y aparte porque hacía varios años que el heredero no se refería a Harry. Es más, el príncipe de Gales ha evitado todo lo posible al duque de Sussex, aunque éste sí que ha hecho alguna referencia a él de manera puntual.

La relación entre los dos hijos de la princesa Diana está en un punto muerto desde hace meses, por los constantes ataques del duque de Sussex y su esposa a la familia real y a la institución. Mientras que con el rey Carlos III el príncipe Harry sí que mantiene cierto contacto, con su hermano no cruza palabra. De hecho, en agosto de 2024 ambos coincidieron en el funeral de su tío, Robert Fellowes y, según fuentes que estuvieron presentes en el encuentro, los dos hijos del monarca ni siquiera se saludaron.

A pesar de las tensiones, el pasado cumpleaños del príncipe Harry los príncipes de Gales felicitaron públicamente al duque a través de su cuenta oficial en las redes sociales. Un llamativo detalle no solamente porque la relación entre ambos es tensa, sino porque desde que Carlos se convirtió en rey no se hacen felicitaciones en los canales institucionales a miembros de la familia que ya no forman parte de ‘La Firma’. El propio jefe del Estado siguió los pasos de su heredero y compartió en su cuenta el mensaje de felicitación a su hijo menor.

Un cambio en la estrategia que muchos interpretaron entonces como un acercamiento hacia el príncipe Harry -no se sabe si incluía a Meghan Markle puesto que hacia la duquesa no hubo ningún tipo de gesto público-, en un momento en el que han crecido los rumores sobre los presuntos deseos del príncipe de retomar, en cierta medida, su papel oficial.

En las últimas semanas han ido in crescendo los rumores que apuntan a un distanciamiento entre los duques de Sussex que, de momento, su equipo no ha confirmado. Han sido varios los actos a los que ha acudido el príncipe sin su esposa, como a citas paralelas a la celebración de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, a un concierto en casa del actor Kevin Costner, a una entrega de premios en el Reino Unido e incluso un viaje a Lesoto. Por su parte, la duquesa se dejó ver en una gala benéfica en Los Ángeles. Todo esto después del último viaje del matrimonio a Colombia.

Aunque los rumores llevan sonando con fuerza varias semanas nadie cercano a los Sussex ha hablado abiertamente de una crisis entre la pareja. Es más, en los últimos días ha trascendido que Harry y Meghan han adquirido una propiedad en la urbanización que gestiona el marido de la princesa Eugenia de York cerca de Lisboa. Una manera de tener una base de operaciones en Europa y de que la duquesa se pueda mover libremente por el continente gracias a la obtención de una Golden Visa.