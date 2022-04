El príncipe Guillermo se ha convertido, para muchos, en la gran esperanza de la Corona británica junto a su esposa Kate Middleton. Más de diez años después de su boda, los duques de Cambridge son unos de los grandes protagonistas del día a día en ‘La Firma’, sobre todo tras la polémica marcha de los duques de Sussex. A pesar de que el heredero natural es Carlos de Inglaterra y de que además, la Reina Isabel ha manifestado su apoyo explícito a Camilla Parker anunciando que debe llevar el título de ’reina consorte’ llegado el momento, lo cierto es que las nuevas generaciones empatizan más con Guillermo y su esposa, sobre todo, gracias al buen desempeño que llevaron a cabo en la pandemia.

Si Kate Middleton cumplía cuarenta años en el mes de enero y, con motivo de este especial aniversario se llevaba a cabo una impresionante sesión de fotos en las que aparecía más regia que nunca, en breve es el príncipe Guillermo el que alcanza esta cifra. Será el próximo 21 de junio, apenas dos semanas después de las celebraciones por el Jubileo de Platino de la Reina Isabel, que conmemoran setenta años en el trono para la monarca.

En el caso de Guillermo, todavía es pronto para saber si habrá algún tipo de fiesta especial -dado que es el segundo en la línea de sucesión y que, en algún momento, ocupará el trono- o si desde el Palacio de Kensington se limitarán a publicar una serie de retratos oficiales del duque de Cambridge. No obstante, lo que sí sabemos es que se va a publicar en breve un libro que analiza la trayectoria del Príncipe.

Robert Jobson, uno de los principales especialistas en los Windsor está a punto de sacar al mercado una importante biografía sobre el duque de Cambridge. Apodado ‘el padrino de los reportajes reales’ por el Wall Street Journal, Jobson es responsable de la Casa Real en el Evening Standard y participa de manera habitual en programas de televisión como experto en realeza. Ha pasado más de un cuarto de siglo trabajando en temas relacionados con la realeza y es autor de una de las últimas biografías sobre el príncipe Felipe de Edimburgo, fallecido el pasado año.

El libro de Jobson lleva por título William at 40: The making of a modern King -Guillermo ante los 40, el proceso de un rey moderno- y analiza la trayectoria del hijo mayor de Carlos de Inglaterra, plenamente consciente de su papel en el futuro. Una figura que ha heredado el espíritu de compromiso con la institución que caracteriza a su abuela, la Reina Isabel, y que, además, se muestra como una persona familiar y cercana, lo que conecta con la población.

Tranquilo, equilibrado y decidido, es un apasionado del medio ambiente y las especies animales que se enfrentan a la extinción, así como del propio planeta. Una actitud que comparte con su padre, y que es herencia del duque de Edimburgo, que desde siempre mostró su preocupación por el cuidado del planeta.

Entre sus compromisos se encuentra la lucha por acabar con el estigma de los problemas de salud mental, un tema muy de actualidad en el que los duques de Cambridge están volcando gran parte de sus esfuerzos.

Sin embargo, cuando se acaba la agenda oficial, cuentan que Guillermo se transforma en una persona camaleónica y espontánea, que ha mantenido a lo largo de los años una relación compleja con su padre, sobre todo, a raíz de la muerte de su madre. No así con su hermano, con quien, a pesar de que ahora existen tensiones, antes era su mayor apoyo.

La nueva biografía de Robert Jobson proporciona un relato definitivo y una idea de la vida del duque de Cambridge ante una fecha simbólica. En un momento clave de la historia de la monarquía británica moderna, Jobson explora el carácter complejo del hombre que está destinado a suceder a su padre Carlos como rey, sus creencias y pensamientos. Un retrato completo sobre el tipo de soberano que será Guillermo V, decidido a cumplir con su deber y servir a su país como lo han hecho sus predecesores. Un hombre que se acerca a la madurez con el gran reto de ser un monarca del siglo XXI.