Las páginas del libro sobre los Windsor de Omid Scobie, Endgame, que no vieron la luz en la versión en inglés de la obra, pero que sí aparecen -sea o no por casualidad-, en la que acaba de ser retirada de las librerías de Holanda «debido a un error de la edición», no han dejado indiferente a nadie ni indemne a la familia real británica y, en especial, a todo lo que concierne a la relación del Rey Carlos III y de los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina; con el príncipe Enrique y su esposa, Meghan Markle.

En la edición en neerlandés aparecen los nombres de las dos personas que habrían sido acusadas por la actriz de hacer comentarios racistas sobre el tono de piel de su hijo, el príncipe Archie: la princesa Catalina y Carlos III, si bien el autor de la misma, afirma ahora que no ha podido identificar a los miembros de la realeza acusados por la duquesa de Sussex debido a las leyes de difamación.

La princesa Catalina y Guillermo, y el Rey Carlos y Camila / Gtres

Ha sido el periodista Piers Morgan quien ha hecho públicos ambos nombres en Talk TV. «Voy a decirles los nombres de los dos miembros de la realeza que aparecen en la versión holandesa del libro porque, francamente, si los holandeses que pasean por una librería pueden cogerlo y ver esos nombres, entonces ustedes, los británicos, que pagan por la familia real británica, también tienen derecho a saberlo. Los royals que aparecen en este libro son el Rey Carlos y Kate, princesa de Gales. Ahora podremos tener un debate más abierto sobre todo este asunto, porque no creo que ningún miembro de la familia real hiciera ningún comentario racista, y hasta que no haya pruebas reales de que se hicieron esos comentarios, nunca lo creeré», asegura.

Con sus palabras la polémica está más que servida. No obstante, no parece estar afectando, en absoluto, a la princesa Catalina, quien ha reaparecido, este miércoles, muy sonriente y junto al príncipe Guillermo, en el Castillo de Windsor, residencia real situado en Windsor, en el condado de Berkshire, en el Reino Unido; con motivo de la visita de la princesa heredera Victoria y el príncipe Daniel de Suecia.

Los príncipes de Gales con la princesa Victoria y el príncipe Daniel de Suecia / Gtres

El origen de la polémica

En 2021, el príncipe Enrique y Meghan Markle concedieron una entrevista a Oprah Winfrey que hizo saltar todo por los aires. La pareja reveló cómo vivieron el tiempo que formaron parte de la Familia Real británica, entre otras cosas. En el marco de esta conversación, de la que se hicieron eco medios de todo el mundo, Meghan le dijo a Winfrey que un miembro de la familia le había preguntado al príncipe Harry «cuánto de oscura» podía ser la piel de su hijo, Archie. Sin embargo, por aquel entonces no se desveló el nombre de la persona que hizo este comentario. Por su parte, el Príncipe aclaró que no había sido ni la reina Isabel, ni el duque de Edimburgo.