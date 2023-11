Holanda retira el libro bomba que acusa a la Firma de racista

Meghan Markle dio a luz a su primer hijo, Archie, un 6 de mayo de 2019 y, poco después de su nacimiento, la que fuera actriz de Suits y el príncipe Enrique tomaron la decisión de dejar de formar parte como miembros activos de la Familia Real británica. Ese fue el principio del fin. Tras esta decisión que terminó con una mudanza por parte de los duques de Sussex las tensiones con la familia del hijo menor de la princesa Diana no han dejado de sucederse. A esto se le suma el distanciamiento y una serie de reproches por parte del matrimonio que han hecho mella en sus relaciones personales con el rey Carlos III y los actuales príncipes de Gales.

Carlos III, Camila, el príncipe Enrique y Meghan Markle / Gtres

De nuevo, la sombra de la polémica plenea sobre los muros del palacio de Buckingham. El libro Endgame, escrito por Omie Scobie, ha sido retirado de las librerías de los Países Bajos en el primer día de su lanzamiento, debido a los duros ataques hacia la Corona británica. A las pocas horas de estar a la venta, su autor fue alertado de una discrepancia en la página 128, en la que habla de qué miembro de los Windsor había expresado su preocupación por lo oscura que sería la piel del primer descendiente de Enrique y Meghan.

Mientras que en la versión británica no se hacía ninguna revelación sobre este polémico tema, en la holandesa se lee: «Pero en esas cartas privadas se revelaba y se confirmaba una identidad: Carlos». Por ahora, surgen varias dudas, sobre todo, por la forma en la que se incluyó el nombre, pero podría ser que el traductor recibiera una versión no corregida del texto. La editorial ha indicado que «se está rectificando actualmente».

Carlos III en una imagen de archivo / Gtres

El comentario de la polémica

En 2021, el príncipe Enrique y Meghan Markle concedieron una entrevista a Oprah Winfrey que hizo saltar todo por los aires. Sin filtros, la pareja reveló cómo vivieron mientras formaron parte de la Familia Real británica, entre otras cosas. En el marco de esta conversación, de la que se hicieron eco medios de todo el mundo, Meghan le dijo a Winfrey que un miembro de la familia le había preguntado al príncipe Harry «cuán oscura» podía ser la piel de su hijo, Archie. Sin embargo, por aquel entonces no se reveló el nombre de la persona que hizo este comentario. Por su parte, el Príncipe aclaró que no había sido ni la reina Isabel, ni el duque de Edimburgo.

La reina Isabel II, el duque de Edimburgo, Archie, el príncipe Enrique, Meghan Markle y Doria Markle / Gtres

Tras las palabras de Markle, el príncipe Guillermo aseguró en un acto público que: «No somos una familia racista». Por su parte, su hermano Enrique afirmó en el programa Good Morning America de la cadena estadounidense ABC que no se trataba de racismo, «sino de prejuicios inconscientes que si no se afrontan, si no se reconocen, si no se aprenden y se crece a partir de ellos, pueden convertirse en racismo».