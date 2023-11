El gran miedo «paralizante» que la princesa Catalina superó tras su boda con el príncipe Guillermo

La princesa Catalina Middleton aspira a convertirse en reina de Inglaterra en un futuro y mientras tanto está luchando por superar todos sus miedos al lado de su marido. Guillermo de Gales le ha dado la mano en este largo camino y le ha ayudado a vencer ciertos obstáculos que parecían imposibles. Catalina celebró su boda en la abadía de Westminster el 29 de abril de 2011 y no fue hasta un año después cuando dio su primer discurso en público. Hay una explicación. La nuera del rey Carlos III tenía un miedo «paralizante» que por fin ha logrado dejar atrás.

Uno de los puntos fuertes de la princesa es su sinceridad. Hace tiempo acudió a un evento organizado por la famosa atleta Dame Kelly Holmes y aprovechó el ambiente distendido que se generó para desvelar uno de sus grandes secretos. Explicó cómo había sido su entrada en la Familia Real británica y reconoció que no había sido un camino fácil porque tuvo que hacer frente a mucha presión. En la actualidad es uno de los miembros más queridos de la Casa Real británica, pero sus inicios no fueron sencillos.

Catalina Middleton con el príncipe Guillermo / GTRES

La reina Isabel II mantuvo una conversación con su nieto Guillermo para que le diera un toque de atención a Catalina. La soberana consideraba que el estilo de vida de Middleton era demasiado llamativo y le pidió que mantuviese un perfil más bajo.

Todo esto creó una serie de inseguridades en la mujer de Guillermo de Inglaterra que le obligaron a retrasar el paso definitivo. Después de su boda todo el mundo estaba esperando a que diese el primer discurso, pero hubo que esperar un año porque tenía miedo a cometer algún error.

La relación entre la princesa Catalina y el rey Carlos

Catalina Middleton con Carlos III / GTRES

Kelly Holmes explicó que la futura reina de Inglaterra no tuvo ningún pudor en asumir los problemas que había tenido. Por suerte ha logrado dejar su miedo atrás y en la actualidad da discursos con una soltura muy atractiva, pero no siempre tuvo esta destreza y quiere que el público conozca su versión al completo. «Tuve que aprender, y es una lucha saber que puedes ser aceptado y encajar, algo que todavía estoy aprendiendo a día de hoy», le dijo a la atleta.

Hay un dato importante para entender el gran cambio de Catalina Middleton. A pesar de que en su momento tuvo ciertas diferencias con la reina Isabel, Carlos III siempre ha estado a su lado. Se ha hablado mucho de la relación que mantiene el rey de Inglaterra con sus hijos, pero ha quedado demostrado que con la princesa disfruta de una sintonía especial. Han protagonizado numerosas fotografías en común y no tienen ningún problema en posar para la prensa mostrando la mejor sonrisa.

Catalina Middleton hizo historia en 2012

La princesa Catalina Middleton hizo historia en 2012 gracias a la Fundación Each. Le invitaron para dar un discurso y aceptó el reto encantada, a pesar de que tuvo muchos prejuicios e intentó evitar el compromiso. No pudo disimular sus nervios, pero resolvió la situación con una gran soltura y los expertos en realeza británica le dedicaron críticas muy favorables.

Catalina Middleton en un acto en Bath / GTRES

«En primer lugar, me gustaría daros las gracias a todos, no sólo por haberme aceptado como patrona, sino por haberme invitado hoy aquí. Solo lamento que Guillermo no pueda estar aquí hoy. A él le hubiese encantado», empezó diciendo.

El hijo de Carlos de Inglaterra y Lady Di estuvo casi dos meses en las Islas Maldivas y no pudo ser testigo de este acontecimiento tan importante. Le apoyó desde la distancia, pero su ausencia creó todavía más inseguridades en Catalina.

No obstante, ya no podía retrasar el momento más y tuvo que dar un paso al frente para pronunciar su primer discurso oficial. Lo hizo justo antes de su primer aniversario de casada y durante todo este tiempo se esforzó por mantenerse en un plano más discreto, aunque siempre ha sido un rostro querido y muy reconocido.