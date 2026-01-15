Se pospone hasta marzo la cita internacional más importante de la Reina Sofía

La Reina Sofía está pasando por uno de los momentos más complicados de su vida. La madre del Rey Felipe VI ha cancelado su agenda para poder permanecer al lado de su hermana, la princesa Irene de Grecia. Cuya salud ha empeorado. La Casa del Rey anunció hace unos días el aplazamiento de los actos que doña Sofía tenía previstos en Canarias y de momento no se han dado detalles de cuándo podrá retomar estas actividades. Sin embargo, no han sido los únicos compromisos que ha tenido que posponer.

Tal como ha podido saber este portal, desde Zarzuela han informado al Queen Sofía Spanish Institute de Nueva York de la necesidad de aplazar el viaje que la Reina iba dentro de 10 días a Miami. Doña Sofía iba a participar el 28 de enero en la ceremonia de entrega de los Premios Sophia a la Excelencia en Florida, pero esta cita ha tenido que ser aplazada debido a circunstancias imprevistas. Un aplazamiento que obedece al delicado estado de salud de la princesa Irene de Grecia, de quien no quiere separarse en este delicado momento.

La Reina Sofía en un acto en Washington. (Foto: Gtres)

A diferencia de lo que ha ocurrido con los dos compromisos que tenía en Canarias, en este caso sí que ha trascendido que la ceremonia de entrega de los premios ya ha sido reprogramada. Si no hay nuevos cambios, doña Sofía viajará a Miami a finales del mes de marzo para participar en este acto, que se ha convertido en una de las citas internacionales más relevantes de su agenda. Ya se ha informado también de este cambio a los galardonados de este año, que han confirmado su presencia en Florida para la ceremonia en marzo.

Un momento complicado

Para doña Sofía los últimos tiempos están siendo muy complicados. La madre del Rey Felipe VI tuvo que afrontar en enero de 2023 la noticia de la muerte de su hermano Constantino de Grecia, a quien estaba muy unida. Sin embargo, ha sido el 2025 y este comienzo de 2026 el que más varapalos ha dado a doña Sofía.

A finales de 2025, la abuela de la princesa Leonor y de la infanta Sofía sufrió la triste pérdida de su prima, Tatiana Radziwill. La princesa formaba parte del círculo más íntimo de la Reina desde su infancia y su muerte ha sido una dura pérdida para ella. Hace unos días doña Sofía acudió a sus exequias en París acompañada por el Rey Felipe y por las infantas Elena y Cristina. A todo esto hay que añadir la reciente publicación de las memorias del Rey Juan Carlos I, que han generado bastante controversia.

Los Reyes mantienen su agenda

Aunque doña Sofía ha decidido poner en pausa su agenda para estar junto a su hermana, de momento los compromisos de los Reyes se mantienen sin cambio. Don Felipe y doña Letizia estuvieron este miércoles en Valencia y este jueves también tienen varias citas oficiales, eso sí, en Madrid y por separado. El Rey va a participar en unas audiencias en el Palacio de El Pardo, mientras que la Reina va a asistir a la inauguración de un foro de UNICEF y la OMS.