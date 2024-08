Cuatro días después de que Felipe VI haya regresado de su viaje a Santo Domingo, la polémica sobre el estilismo que escogió para asistir a la toma de posesión de Luis Abinader acapara titulares. El monarca interrumpió sus vacaciones para trasladarse hasta la República Dominicana y representar a España en los actos con motivo del relevo presidencial, pero lo que no esperaba es que su look se convirtiera en foco de polémica, como así ha sido. Felipe VI, uno de los royals mejor vestidos del mundo según el experto Derek Guy, escogió para la ocasión un traje de color gris claro, que combinó con una camisa blanca y corbata oscura.

Hasta aquí, nada debería parecer fuera de lo normal, de no ser porque el resto de los asistentes al acto central de la toma de posesión vistieron de impoluto blanco, lo que hizo que la figura del monarca español destacase entre el resto, más aún cuando ocupó un lugar preferente. Un detalle que ha llamado mucho la atención, sobre todo, para los periodistas del país.

El traje gris de Felipe VI

Por el momento, fuentes oficiales no se han pronunciado sobre los motivos por los cuales el Rey Felipe VI no vistió de la misma manera que el resto de las personas que participaron en el evento. Los demás mandatarios y personalidades asistentes sí que se ciñeron al dress code marcado para la ceremonia. Un total de 14 jefes de Estado y de Gobierno viajaron hasta Santo Domingo, entre los que se encontraban, por ejemplo, los presidentes de Panamá, Guatemala y Uruguay, los primeros ministros de Guyana y Belice, o los gobernadores de Puerto Rico, Antigua y Barbuda.

Todos ellos vistieron de blanco, adaptándose a la norma establecida por el presidente Joaquín Balaguer en el año 1973. Fue él quien determinó que en las tomas de posesión que se llevaran a cabo en verano, los invitados vistieran traje blanco, corbata y zapatos negros. Se estableció este código de vestimenta por una cuestión relacionada con el clima.

El Rey Felipe VI, en Santo Domingo en 2008. (Foto: Casa Real vía EFE)

A pesar de que en el decreto de Joaquín Balaguer se habla del color blanco -tanto para hombres, como para mujeres-, no se menciona de manera específica si se podrían aceptar otros tonos suaves. El Rey Felipe VI escogió un traje de un tono gris claro, pero sí que se adaptó a la norma en lo que respecta a la camisa blanca, la corbata negra y los zapatos en este color.

Las teorías sobre su estilismo

Aunque, de momento, no ha habido ningún tipo de reacción oficial sobre esta cuestión, medios locales sí que han publicado varias noticias en torno al tema, con explicaciones que han llamado mucho la atención. Por ejemplo, Jatzel Román, ex vicecanciller dominicano, ha dicho que Felipe VI no vistió de blanco porque en España se utiliza este color con fines religiosos. Una explicación que nada tiene que ver con la realidad y que, probablemente, sea fruto de una confusión con el privilège du blanc que las damas católicas -entre ellas, la Reina Letizia y doña Sofía- tienen al ser recibidas en audiencias con el Papa o en ceremonias en el Vaticano. Lo cierto es que el padre de la princesa de Asturias nunca ha vestido de blanco en una ceremonia religiosa y, además, tampoco tuvo reparos en llevar una guayabera de este color -igual que el resto de los asistentes-, en otros actos durante las celebraciones por el relevo presidencial en la República Dominicana.

Juan Carlos I, en Santo Domingo, en 2016. (Foto: Casa Real)

Otra teoría apunta a que el monarca apostó por el gris siguiendo la estela de la Reina Isabel II, para que se le diferenciara del resto por motivos de seguridad. La madre del Rey Carlos III siempre llevaba atuendos coloridos para que su equipo de seguridad la pudiera distinguir con facilidad entre la multitud. Algo que tampoco tiene sentido, dado que en muchas ocasiones el Rey Felipe VI ha coincidido en la elección de su color de vestuario con otros invitados.

Sus otras veces

Sea como fuere, lo cierto es que no es la primera vez que el Rey Felipe VI destaca por su estilismo en una toma de posesión en Santo Domingo. En los años 2008 y 2012, acudió con un traje de color beis, en lugar de blanco, algo menos discordante que el gris que ha elegido esta vez. Curiosamente, cuando Juan Carlos I asistió a la segunda toma de posesión de Danilo Medina en 2016 vistió de gris claro, pero no fue el único que apostó por un color diferente al resto.