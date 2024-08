La nutrida red de apoyo de Elisabeth de Bélgica: la ‘decana’ de la generación Leonor

Son cuatro de los royals más discretos de su generación, sin embargo, sobre ellos, sobre todo, sobre la princesa Elisabeth de Bélgica, están puestas todas las miradas. La hija mayor de los reyes de los Belgas es la pionera de la generación a la que pertenece la princesa Leonor de Borbón y, con permiso de la princesa Victoria de Suecia -por una cuestión de edad-, marca en cierta medida el camino para todas las princesas que van detrás de ella y que, en el futuro, configurarán la Europa de las reinas. Una generación muy preparada y que tiene muchas cosas en común, entre ellas, la formación militar, los estudios fuera de casa, la preocupación por el medio ambiente y la solidaridad.

De la princesa Elisabeth de Bélgica, duquesa de Brabante, lo sabemos prácticamente todo. A sus 23 años, la heredera se acaba de graduar en la universidad de Oxford y, en apenas unas semanas, se mudará a Estados Unidos, donde tiene previsto, tal como anunciaron fuentes oficiales, cursar estudios de posgrado en Políticas Públicas en la universidad de Harvard.

La reina Matilde de Bélgica y el rey Felipe de Bélgica. (Foto: Gtres)

A pesar de que es la que más expuesta está, de su carácter no trascienden muchos detalles. Según apunta el periodista Wim Dehandschutter, que ha seguido durante muchos años los pasos de la Familia Real de Bélgica, Elisabeth es una joven testaruda, pero muy obediente y educada. Se parece mucho a su padre, tiene la misma seriedad y el sentido de la responsabilidad, aunque ha heredado el perfeccionismo de su madre, así como su naturaleza cariñosa, típica de las hermanas mayores.

La princesa Elisabeth asistiendo a la ceremonia de su graduación en Lincoln College, Universidad de Oxford. (Foto: Gtres)

Sin embargo, sus tres hermanos menores, que serán un gran apoyo para ella en el futuro -al igual que la infanta Sofía lo será para la princesa Leonor-, son más desconocidos fuera de Bélgica. Precisamente el que va detrás de ella, el príncipe Gabriel, cumple ahora 21 años.

Gabriel de los Belgas

El príncipe Gabriel es el mayor de los hijos de los reyes de Bélgica. Nacido el 20 de agosto de 2003, ha seguido muy de cerca los pasos de su hermana, la duquesa de Brabante, con la que tiene una relación muy estrecha. Habría sido el heredero al trono, de no ser porque, en 1991 se cambió la legislación y, a partir de ese momento, primó el orden de primogenitura.

Gabriel ha estudiado en la misma academia militar que la princesa Elisabeth y, el pasado año, acaparó todas las miradas cuando desfiló junto a ella en las celebraciones del Día Nacional. Muchos hablan de él como uno de los solteros de oro de su generación.

Los royals en las gradas durante la primera ronda de la competición de atletismo en los Juegos Olímpicos de París 2024. (Foto: Gtres)

Gabriel ha estudiado en la misma academia militar que la princesa Elisabeth. Antes de entrar en la escuela, el príncipe cursó un preparatorio de un año en la Escuela Nacional de Matemáticas y Ciencias de Warwickshire, y obtuvo su Bachillerato Internacional tras dos años en la Escuela Internacional de Bruselas. Hasta los 16 años, el príncipe Gabriel recibió su formación en neerlandés, en el Sint-Jan Berchmanscollege de Bruselas.

El hermano de la princesa Elisabeth toca el piano y, en cuanto a los deportes, ha jugado al hockey, y le gusta mucho el tenis, el esquí y la vela. Tal como explica el experto, al ser el segundo, se le suele ver más relajado que a su hermana y, además, en los últimos meses ha ido ganando confianza en sí mismo, a lo que se añade su impresionante altura y su gran atractivo.

Según recalca, Wim Dehandschutter combina la elegancia de su madre, con la cautela de su padre y, a pesar de su formación militar, es un joven sensible, sin miedo a mostrar sus emociones. De hecho, en el funeral de la reina Fabiola no pudo contener las lágrimas.

El príncipe Manuel

El menor de los hijos menores de los reyes de Bélgica es quizás uno de los más desconocidos royals de su generación. Nacido el 4 de octubre de 2005 en Anderlecht, desde el verano de 2020, el príncipe estudia en la Escuela Internacional de Bruselas, donde la formación se imparte en inglés. Antes de eso, también aprendió neerlandés en la escuela Eureka de Kessel-Lo. Según comenta Dehandschutter en conversación con este portal, Manuel tuvo algunas dificultades en el colegio al principio. Empezó en un colegio público, como sus hermanos, pero le pasaron a una escuela especial para niños con problemas de aprendizaje. Se dijo que tenía dislexia, aunque la Casa Real nunca se pronunció.

No se tienen muchos detalles sobre él, pero con el tiempo se ha vuelto más maduro y ha ganado confianza. Es un adolescente tranquilo que ha superado ya su timidez y que, además, se parece mucho a su padre. Recientemente, el Palacio Real ha dicho que Manuel se va a ir fuera de Bélgica para estudiar, pero no han dado más detalles y las quinielas están abiertas.

Príncipe Manuel y princesa Leonor durante el Día Nacional de Bélgica. (Foto: Gtres)

El joven es un gran amante de la naturaleza y un deportista apasionado, así como amante de la música (sabemos que toca el saxofón). Entre los deportes que practica con regularidad se encuentran el esquí, el tenis y el windsurf. Además, también le gusta mucho correr.

Al igual que sus hermanos, Manuel suele realizar de manera regular tareas de voluntariado. Por ejemplo, durante la crisis del coronavirus, Manuel mantuvo contactos telefónicos con personas mayores aisladas en centros residenciales para apoyarles.

La princesa Leonor

A pesar de que comparte nombre con la heredera española, el papel de Leonor de Bélgica difiere bastante del de la princesa de Asturias, sobre todo, porque sobre ella no recae el peso de la responsabilidad de ser la heredera al trono. A sus 16 años, guarda un gran parecido con su hermana mayor y está muy unida a su madre, la reina Matilde. Es más, ha acudido a varios actos en solitario con ella, lo que demuestra la complicidad entre ambas.

A la hija menor de los reyes se la podría comparar con la infanta Sofía, no solamente porque ambas tienen prácticamente la misma edad, sino porque comparten un estilo parecido a la hora de vestir. No obstante, mientras que la infanta Sofía aún tiene pendiente dar varios pasos en lo que respecta a su presencia pública en solitario, Leonor de Bélgica se ha convertido en la acompañante perfecta de su madre.

La princesa heredera Elisabeth de Bélgica durante las elecciones europeas en Bruselas. (Foto: Gtres)

La princesa estudia en Bruselas, en la Escuela Internacional, donde cursa el Bachillerato Internacional. Al igual que sus hermanos, habla con fluidez tanto francés, como inglés y neerlandés. Es una gran deportista y una apasionada de la música, en concreto, toca el violín y le gusta el esquí, la vela y el tenis.

Tal como recalca Wim Dehandschutter, fuentes cercanas a la Familia Real aseguran que Leonor es una princesa alegre, aunque en sus apariciones oficiales da la impresión de ser tímida, ya que tiende a refugiarse detrás de su hermano mayor. No le gusta mucho estar en el foco de atención y eso le genera algo de tensión.

La princesa es una apasionada de la moda y no deja que su madre elija sus looks. Son varias sus marcas preferidas, desde Diane von Furstenberg, hasta Maje. De hecho, se habla de ella como la nueva it girl de la realeza.