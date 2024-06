El pasado año, a raíz de la presencia del Rey Felipe VI en la final masculina del torneo de Wimbledon, el experto en moda Derek Guy dedicó un hilo en su perfil en una conocida red social en el que alababa el buen vestir y la elegancia del monarca. Un post en el que daba todo tipo de detalles por los que consideraba a don Felipe uno de los royals mejor vestidos del mundo y que no tardó en convertirse en viral. Ahora, casi un año después, el especialista ha vuelto a poner al Rey Felipe VI como ejemplo de elegancia, justo cuando van a cumplirse 10 años de su proclamación como jefe del Estado aunque, en este caso, ha puesto el foco en un detalle más concreto de sus looks.

A través del mismo canal, Derek Guy ha publicado un post en el que alaba la manera en la que el Rey Felipe VI usa el calzado. «El Rey de España sabe que algunos zapatos están pensados para llevarlos sin calcetines», ha escrito, junto a una imagen del monarca saliendo de un coche vestido de manera casual, con unos pantalones tipo chino de color claro, un polo oscuro, una chaqueta de rayas y unos mocasines de verano. No ha sido el único comentario que ha hecho Derek Guy sobre el estilo del Rey Felipe y la manera en la que combina el calzado. La fotografía en cuestión corresponde a una visita que hizo junto a doña Letizia a Juan Carlos I mientras se encontraba ingresado en el Hospital Quirón de Pozuelo de Alarcón en el verano de 2019.

El experto también ha recuperado otra imagen de otra visita a su padre durante el mismo ingreso, para resaltar cómo con determinado tipo de calzado como el que luce el Rey Felipe VI, no se llevan calcetines. Asimismo, ha publicado una fotografía de un paseo en Palma de Mallorca en la que se ve al monarca en pantalones cortos y destaca lo bien que ha combinado su estilismo con el calzado.

If someone is serious about traditional aesthetics, they should know something about it. Read Esquire’s Encyclopedia of 20th Century Men’s Fashions, Apparel Arts, or early issues of Esquire. Many men in the past knew that certain outfits were fine without socks. https://t.co/wJ1QmhzJom pic.twitter.com/tGyJdMedRc

