El plantón de Carlos III a la selección de fútbol femenina de Inglaterra

El 20 de agosto de 2023 será para la eternidad una fecha que España no olvidará. Tras años de lucha y esfuerzo y de quedarse a las puertas de la final, la selección de fútbol femenina se ha alzado con la primera Copa del Mundo disputada este domingo en Sídney, Australia. Un triunfo que se selló en el minuto 28 gracias a un zurdazo de la lateral Olga Carmona, quien vivió un momento agridulce tras el pitido final, instante en el que se enteraría de que su padre había fallecido en la madrugada del viernes al sábado. Hasta allí se desplazó la Reina Letizia junto a su hija, la Infanta Sofía, ambas lucieron looks con el color rojo como protagonista, haciendo así un guiño al país que iban a representar.

La Reina Letizia y la Infanta Sofía en Australia / Gtres

Después de más de 90 minutos de tensión, nervios y euforia, España se alzó con el trofeo, el primero en todo su recorrido en esta modalidad. Destacó la victoria de un país que vibró al unísono, pero también la espontaneidad y la cercanía de doña Letizia y su hija con las jugadoras, saltándose el protocolo. Sin embargo, la esperada final estuvo marcada por una ausencia: la representación de Inglaterra. Ni rastro de Carlos III, coronado como Rey el pasado 6 de mayo en la Abadía de Westminster tras la muerte de su madre, Isabel II. Tampoco asistió su primogénito y heredero al trono británico, el príncipe Guillermo.

Ausencias que han sido de lo más criticadas en las redes sociales. Fue Guillermo quien quiso dar un paso al frente y pronunciarse para frenar en seco esa lluvia de comentarios negativos que han hecho tambalear los cimientos del palacio de Buckingham.

A través de su perfil de Instagram oficial, el hermano del príncipe Enrique aseguró, junto a su hija Charlotte, que «sentimos no poder estar allí en persona, pero estamos muy orgullosos de todo lo que habéis conseguido». Unas disculpas con las que ha pretendido que vuelva a reinar la calma en torno a la Institución de la que forma parte. No han trascendido las razones oficiales del verdadero motivo por el que no se desplazó hasta Australia, pero según el medio The Telegraph, la causa podría ser que el viaje a Sídeny dura demasiado para estar tan poco tiempo allí. Por otro lado, el rey Carlos III también ha continuado con su agenda real plantando así a la selección de su país.

Carlos III en Escocia / Gtres

El monarca se ha desplazado hasta Escocia y ha reaparecido en un acto público junto al Batallón del Regimiento Real en Balmoral, residencia en la que se despidió para siempre de su madre el 8 de septiembre de 2022.

Carlos III en un acto público en Escocia / Gtres

Mientras su hijo sí se ha disculpado por no poder representar a las futbolistas inglesas, el que fuera marido de la princesa Diana prefiere guardar silencio. De hecho, tampoco ha trascendido que vaya a tener un encuentro con las deportistas pese a lo que supone que hayan llegado a la Copa Mundial Femenina de la FIFA.