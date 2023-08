La Reina Letizia despeja su agenda en un momento clave

La Reina Letizia y la infanta Sofía han disfrutado de unos días de gran emoción en Australia. La esposa de Felipe VI y su hija menor pusieron rumbo a Sídney el pasado jueves, después de acompañar a la Princesa Leonor en su primera jornada en la Academia General de Zaragoza. Un viaje de más de veinte horas para ver a la selección femenina en la final del Mundial, en un partido cargado de emociones que se ha saldado con la victoria del equipo español.

La infanta Sofía disfrutando del éxito de la selección española. / Gtres

Sin duda, una ocasión única que nos ha dejado momentos inolvidables como son las primeras palabras en público de la infanta Sofía -más allá de aquellas breves declaraciones que dio junto a su hermana en plena pandemia- o las imágenes de doña Letizia saltando en el césped al compartir la ilusión de las jugadoras tras la victoria.

Este viaje era el único acto de la agenda de la Reina (y de la infanta Sofía) en esta primera semana tras las vacaciones de verano y, por ahora, no hay previstos más actos para doña Letizia. Solo don Felipe tiene compromisos en los próximos días y, más allá de este viaje a Australia, lo cierto es que únicamente el monarca ha estrenado su agenda tras la temporada estival.

La Princesa Leonor con la Reina Letizia en su primer día en la AGM. / Gtres

Una cuestión lógica dado que el jefe del Estado es Felipe VI que, una vez terminado su período de descanso en Mallorca, viajó a Paraguay para los actos con motivo de la toma de posesión del nuevo presidente y ya el pasado viernes, tras acompañar a la Princesa Leonor en su primer día en Zaragoza, comenzó con los compromisos relacionados con la constitución del nuevo Gobierno.

En el caso de la Reina Letizia, aunque todavía no se sabe oficialmente cuándo retomará su agenda, tiene una fecha señalada en el calendario. El próximo día 29 de agosto, la infanta Sofía se incorpora a las clases en el Atlantic College de Gales. Tal como confirmaron hace meses fuentes de la Casa Real, la hija menor de los Reyes sigue los pasos de la heredera y estudiará el Bachillerato Internacional en el centro británico.

La Reina en el Mundial con la infanta Sofía./ Gtres

Según indica el calendario del Atlantic College de Gales, el próximo día 25 de agosto está previsto que se incorporen los alumnos y alumnas de segundo curso, mientras que será el 29 cuando tengan que llegar los estudiantes de primer año, al que pertenece la infanta Sofía. Todavía no han trascendido detalles sobre cómo será la llegada de la hija menor de los Reyes al colegio, aunque tenemos como referencia la incorporación de la Princesa Leonor en el año 2021, cuando la Casa de S.M. el Rey distribuyó una serie de imágenes de la Familia Real acompañando a Leonor al aeropuerto para despedirse de ella. En aquel momento había aún restricciones por la pandemia, de manera que no se sabe si Sus Majestades procederán de la misma manera o si apostarán por acompañar a Sofía hasta Reino Unido. La que no podrá estar es la Princesa Leonor, ya que todavía no tiene permisos en la AGM .

En cualquier caso, lo que parece claro es que la Reina Letizia estará aprovechando estos últimos días de agosto para ayudar a su hija menor con los preparativos de cara a esta nueva etapa en la que los Reyes se van a quedar solos en Zarzuela, algo prácticamente insólito en casi dos décadas.