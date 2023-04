La Princesa Leonor llega a Madrid: las grandes incógnitas de sus vacaciones de Semana Santa

Aunque hace unos días se daba a conocer que Sus Majestades habían optado por tomarse un descanso en Semana Santa y no dar cabida a actos oficiales de agenda, ahora han salido a la luz sus planes de cara a la próxima semana. Sin embargo, no será hasta el martes, 11 de abril, cuando los Reyes retomen su actividad con normalidad, tomándose así el lunes previo para descansar y disfrutar de la compañía de la Princesa Leonor, que pasará los festivos propios de estas fechas en Zarzuela rodeada de sus seres queridos, ya que no será hasta el próximo día 16 cuando se vea obligada a volar de nuevo a Gales para pasar allí sus últimos meses cursando bachillerato.

Al pasar tantos días en su tierra natal, era muy probable que la heredera al trono pudiera ir tomando contacto con la primera línea de la Corona a la hora de acompañar a sus padres a sus compromisos. Algo que no está previsto que suceda, ya que se espera que el próximo martes, don Felipe y doña Letizia acudan de manera conjunta al acto conmemorativo del bicentenario del Ateneo de Madrid, sin estar presente su hija mayor. Del mismo modo, el soberano reaparecerá el miércoles para presidir la reunión del Consejo de Seguridad Nacional en el Palacio de La Zarzuela a las 10 horas de la mañana, mientras que el jueves tendrá un día de lo más ajetreado al tener que estar presente en unas audiencias que van desde el Consejo de Administración del Grupo Juste hasta la Representación del Real Jaén Club de Fútbol, pasando por el Consejo de la Diputación Permanente de la Grandeza de España y Títulos del Reino. Mientras tanto, la Reina Letizia se hará cargo del acto central de la tercera jornada del Tour del Talento, pudiendo anunciar el ganador del Premio Fundación Princesa de Gerona 2023 en la categoría de Artes y Letras. Para ello, la consorte se desplazará hasta Córdoba de manera exprés, cerrando así su agenda semanal. Algo que no hará el monarca hasta el viernes, cuando estará presente en dos audiencias militares en el Palacio Real de Madrid: una al grupo de oficiales pertenecientes a promociones que conmemoran su cuadragésimo aniversario de egreso de las academias, y otra al grupo de coroneles y capitán de navío.

Llama especialmente la atención que en ninguno de estos actos aparezca reflejada la presencia de la hermana de la infanta Sofía. Todavía no se sabe si la Princesa Leonor y sus padres llevarán a cabo algún tipo de actividad paralela tal y como sucedía el año pasado, cuando la joven pudo visitar un centro de refugiados ucranianos y el instituto de Leganés para estar presente en una actividad relacionada con la ciberseguridad. Algo de lo que aún el departamento de comunicación de Casa Real no se ha hecho eco y que podría estar en el aire hasta que se crea conveniente.