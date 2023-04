A estas alturas nadie duda de que la Reina Letizia se ha convertido en un referente de estilo a nivel nacional e internacional. La esposa de Felipe VI ha sabido utilizar la moda para transmitir un mensaje de apoyo a la industria local, a la vez que apostar por la producción sostenible, lo cual ha sido muy aplaudido. Aunque en la mayoría de las ocasiones recurre a prendas de firmas españolas, lo cierto es que también hay veces en las que apuesta por marcas de renombre internacional y esto hace inevitable que puedan producirse coincidencias de estilo con otras royals o con rostros conocidos del panorama internacional.

Y es que el estilo de la Reina Letizia se mueve entre lo clásico y la tendencia, lo que hace que pueda gustar a muchas personas, no solo royals. A esto hay que añadir que muchas de las prendas de las que luce la Reina son de marcas relativamente accesibles o, si no, se copian con relativa facilidad.

La parte ‘negativa’ de esto es que pueden producirse coincidencias. Han sido varias las veces en las que doña Letizia ha coincidido en look con otras royals, como es el caso de Máxima de Holanda o Meghan Markle, sobre todo, en looks de firmas del grupo Inditex pero, también con las royals nórdicas ha habido coincidencias a lo largo de los años. Por ejemplo, con Sofía de Suecia, Mary de Dinamarca y Victoria de Suecia, la Reina ha coincido en looks de una de sus marcas predilectas, Hugo Boss. Y precisamente, con esta última, Victoria de Suecia, la esposa de Felipe VI tiene más cosas en común en términos de estilo de las que en un principio se podría pensar.

Un detalle del que se han percatado en un importante medio alemán. Ha sido la revista Bunte la que ha publicado un reportaje en el que apunta la coincidencia de estilo más reciente entre la Reina Letizia y la heredera al trono de Suecia. Hace unos días, doña Letizia acudió a un acto en Cádiz con un original vestido en tono lila con fruncido en la parte del escote de la firma Cho Atelier. Una marca que diseña y fabrica exclusivamente en España y que se define como un proyecto que crea colecciones «para una mujer actual, con estilo y exigente, que le gusta ir guapa sin perder su sello personal». Un modelo que ha llamado mucho la atención porque sentaba a la esposa de Felipe VI como un guante.

Más allá de que la Reina estaba muy favorecida con el vestido, lo cierto es que el look recuerda mucho a un modelo que la princesa Victoria llevó en un acto en Nueva Zelanda en el mes de febrero y que ya había lucido en anteriores ocasiones. Un diseño midi, con manga abullonada y fruncido en la zona del escote, en el mismo color que el look de la Reina.

No es la primera vez que la Reina Letizia y la princesa Victoria coinciden en elección de estilo. Por ejemplo, ambas tienen el mismo vestido estampado de Sandro que han llevado en varias ocasiones y son fanáticas de las prendas de H&M. Por ejemplo, en una cena de gala en Estocolmo, doña Letizia quiso homenajear a sus anfitriones apostando por un modelo de fiesta de la firma sueca. Un vestido que, curiosamente, ya había llevado la propia Victoria.