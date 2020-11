Lleva más de medio siglo a la espera de ceñirse la corona, pero si hay algo que ha conseguido el príncipe Carlos es convertirse en el eterno aspirante a un trono que, si bien está destinado para él, podría llegar el caso en el que nunca lo ocupase. El hijo mayor de la reina Isabel está a punto de cumplir setenta y dos años y a tenor de los últimos acontecimientos, nada hace presagiar que la monarca, de noventa y cuatro, tenga intención de cederle el testigo.

Para la soberana abdicar es una posibilidad que queda fuera de sus opciones. Ya lo dejó claro el día que fue coronada, hace ya casi setenta años, en una ceremonia de las que ya no se recuerdan. En ese momento, la joven royal sabía que su vida iba a estar condicionada por el servicio a los británicos: “declaro ante ustedes que toda mi vida, ya sea larga o corta, estará dedicada a su servicio», dijo en uno de sus discursos.

Una actitud que ha mantenido a lo largo de los años, sea cual fuera la circunstancia. Ante los últimos acontecimientos se planteaba la posibilidad de que el príncipe Carlos pudiera ir adquiriendo un mayor protagonismo, dado además que el duque de Edimburgo está a punto de cumplir los cien años. No va a ser así, al menos, no en un futuro inmediato.

Según confirman fuentes oficiales, la Reina ya ha empezado a pensar en una de las fechas más importantes de su reinado, que llegará en un futuro muy próximo. El 2022 se celebra su Jubileo de platino y, al parecer, la monarca está ilusionada con este aniversario. No en vano, no se cumplen todos los días setenta años en el trono de un país.

Esta celebración, de la cual apenas han trascendido detalles más allá de que el país disfrutará de cuatro días de festivos nacionales, deja entrever que la monarca no va a ceder el trono a su hijo mayor, al menos no de una manera inminente, a no ser que ocurra alguna circunstancia que fuerce a ello. No obstante, han sido muchos los que han especulado con la posibilidad de que Isabel II pudiera estar pensando en dar un paso atrás de cara al próximo año, ya que cumple noventa y cinco años y su marido alcanza los cien -por cierto, el príncipe Felipe también anunció su jubilación en un insólito gesto a los noventa y cinco-. Un momento perfecto para dejar que las nuevas generaciones cobren un mayor protagonismo, pero no pensando en el príncipe Carlos, sino en el duque de Cambridge.

A pesar de que no hace mucho se conoció que Guillermo enfermó de coronavirus en abril, entonces la noticia no se hizo pública para evitar alarmar a la población. Ante la crisis que ha generado la marcha de los Sussex unida al escándalo que rodea al príncipe Andrés, Kate y Guillermo se elevan como el salvavidas de una institución que en algunas ocasiones se antoja trasnochada. No hay que olvidar además que quedan apenas unos días para el estreno de la nueva temporada de “The Crown” y esta vez, la aparición en escena de la figura de Diana trae consigo que los fantasmas del pasado del príncipe Carlos vuelvan a escena e incluso cabe la posibilidad de que toda la popularidad que ha conseguido en los últimos tiempos incluso pese a su enlace con Camilla Parker se vea amenazada.

Y es que son muchos los que ven en Kate y Guillermo los sucesores naturales de la reina Isabel y así lo han demostrado las últimas encuestas. Su popularidad no ha hecho sino crecer y su presencia institucional ha sido especialmente importante en los momentos clave de la crisis sanitaria. Ofrecen una imagen renovada para la Corona, alejada de estigmas y escándalos y el duque de Cambridge tiene una edad perfecta para suceder a su abuela en unos años. Aunque no es tan fácil como se plantea en un principio, ya que Carlos tendría que renunciar a algo a lo que lleva muchos años esperando. A esto hay que añadir que es una realidad que en los últimos años la carga de representación del actual príncipe de Gales se ha intensificado bastante e incluso Camilla, a pesar de que no utiliza el título que le corresponde, desempeña de manera magistral su papel como consorte.

Desde el Gobierno ya han empezado a dar algunas pinceladas sobre cómo serán los festejos. El Secretario de Cultura del Reino Unido, Oliver Dowden ha dicho que “el Jubileo de Platino de Su Majestad será un momento verdaderamente histórico y que merece una celebración para recordar. Unirá a toda la nación y la Commonwealth en un tributo apropiado al reinado de Su Majestad».

Desde el Palacio de Buckingham, poco dados a ofrecer información de manera adelantada, sí que han confirmado que se trata de un momento único para la Institución: “el Jubileo de Platino ofrece una oportunidad para que la Reina exprese su agradecimiento por el apoyo y la lealtad que Su Majestad ha recibido durante su reinado. La Reina espera que tantas personas como sea posible tengan la oportunidad de unirse a las celebraciones ”, ha dicho un portavoz.

Isabel II será la primera monarca británica que alcance el Jubileo de Platino ya que solo la reina Victoria ha llegado a celebrar el Jubileo de Diamante, que la actual monarca conmemoró en el año 2012 con grandes festejos.