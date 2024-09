El plan privado de los Reyes antes del cumpleaños de doña Letizia

Los Reyes han aprovechado el fin de semana para disfrutar de uno de sus planes preferidos. Justo antes del cumpleaños de la Reina Letizia, Sus Majestades acudieron a un cine en la capital, para ver una de las películas que se encuentra en estos momentos en la cartelera. Muy aficionados al séptimo arte, en esta ocasión los Reyes escogieron los Cines Ideal, ubicados en las inmediaciones de la Plaza de Jacinto Benavente de Madrid.

Según se ha podido saber, don Felipe y doña Letizia acudieron al cine el sábado, víspera del 52 cumpleaños de la Reina. La película elegida fue Alien: Romulus, dirigida por el uruguayo Fede Álvarez Se trata de una de las secuelas de la saga Alien, una de las más populares del género de la ciencia ficción y el terror. En este caso, la secuela se desarrolla dos décadas después de la primera película de Ridley Scott y casi 40 años antes de la segunda de James Cameron. Tanto don Felipe y doña Letizia, como sus hijas son muy aficionados al cine y, en especial, a las películas de este género.

Los Reyes Felipe y Letizia a la salida de un cine. (Foto: Gtres)

Tal como ha revelado un testigo que pudo ver a los Reyes durante esta salida, don Felipe y doña Letizia se comportaron como cualquier otra pareja normal. Es habitual que Sus Majestades aprovechen su tiempo libre para ir al cine y, entre sus salas favoritas se encuentran los Cines Ideal, los Verdi o los de Manoteras. Los Reyes suelen preferir las películas en versión original y siempre entran los últimos a la sala para evitar cualquier revuelo.

Aunque se sabe que don Felipe y doña Letizia estuvieron el sábado en el cine, por ahora no ha trascendido cómo ha pasado la Reina el día de su 52 cumpleaños. Algunas fuentes han apuntado a una posible visita por parte de la princesa Leonor, aunque no se ha confirmado de manera oficial. En el caso de la infanta Sofía, la hija pequeña de los Reyes permanece estudiando en Gales y no tiene vacaciones hasta dentro de varias semanas. Se espera que doña Letizia retome sus compromisos oficiales este mismo martes, mientras que el Rey Felipe VI ya tiene previstos varios actos este lunes.

Los Reyes Felipe y Letizia en un cine. (Foto: Gtres)

El plan de la princesa Leonor

Por su parte, la princesa de Asturias aprovechó el fin de semana para volver a la Academia General Militar de Zaragoza, donde realizó la primera parte de su instrucción castrense. La princesa Leonor estuvo el sábado en la AGM y pudo reencontrarse con sus antiguos compañeros y compañeras.

Según publicó El Heraldo, la princesa Leonor viajó desde Marín hasta Zaragoza para estar presente en la entrega de nombramientos de alférez de sus ex compañeros y compañeras de promoción. En esta ocasión la princesa de Asturias visitó el uniforme blanco de la Armada, y siguió con mucha atención el desarrollo de la ceremonia. Un detalle que deja claro que la hija mayor de los Reyes mantiene una estrecha relación con sus antiguos compañeros y compañeras de la Academia General Militar de Zaragoza.