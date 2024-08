La infanta Sofía ya ha finalizado sus vacaciones y ha regresado al Atlantic College de Gales, donde va a cursar el segundo y último de los años de Bachillerato Internacional. Según aparece en el calendario del centro, los alumnos y alumnas del segundo curso se incorporaban a partir del pasado viernes, día 23 de agosto, aunque las clases no empiezan hasta principios del mes de septiembre. Sin embargo, a lo largo de estos días antes de que comience el período lectivo, los estudiantes de segundo curso tienen una importante tarea.

Al igual que ya hizo la princesa de Asturias en su segundo año en el Atlantic College de Gales, los alumnos y alumnas de segundo curso son los encargados de ayudar a los de primero en su llegada al centro y orientarles en su adaptación a la vida escolar. Los estudiantes del curso que empieza la infanta Sofía actúan como mentores de los nuevos, una tradición muy arraigada en el centro.

La Infanta Sofía, en su primer día en Gales, / Gtres

Les reciben con una cacerolada y se encargan de explicarles cómo funciona el colegio y les muestran las instalaciones. Esto ayuda a crear un ambiente acogedor y a que los nuevos estudiantes se sientan más integrados. Además, al llegar antes, también pueden prepararse para todas las novedades del nuevo curso, que será el último que pasen en el Atlantic College.

En el caso de la infanta Sofía, todavía no se ha confirmado si, una vez se gradúe, realizará formación militar como su hermana, la princesa Leonor, o si tiene otros planes, como tomarse un año sabático -como otros royals de su generación-, o pasar directamente a la universidad.

La infanta Sofía, vestida de rojo. (Foto: Gtres)

Ausente en otro debut de Leonor

Debido a que la infanta Sofía ya se encuentra en Gales, no podrá estar el próximo día 29 de agosto en un importante día para la princesa Leonor. La heredera se incorpora el jueves a una nueva etapa en su formación militar, en la Escuela Naval de Marín, que ya visitó el pasado mes de julio junto a sus padres. El ingreso de la princesa de Asturias en la Escuela Naval no consta en la agenda oficial de la Casa de S.M. el Rey, pero se espera que tanto el Rey Felipe, como la Reina Letizia acompañen a la princesa en su primer día en Marín, como hicieron también cuando ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza. En aquella ocasión, la hija menor de los Reyes también estuvo acompañando a su hermana, ya que, aún no se había tenido que incorporar a sus clases en Gales. Esta vez, la situación es diferente.

La infanta Sofía, en la AGM de Zaragoza. (Foto: Gtres)

No obstante, no es la primera vez que la infanta Sofía se pierde un debut de la princesa Leonor, sino que, en los últimos tiempos, han sido varias las ocasiones en las que Sofía no ha podido estar en fechas importantes para la heredera, como en su estreno en la recepción del Día de la Hispanidad o en la Pascua Militar.