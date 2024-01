Fue hace escasos días cuando el pueblo danés vivió un hito histórico en su país a razón de la abdicación de la Reina Margarita II de Dinamarca en favor de su hijo, Federico X. Los ciudadanos, fueron testigos del adiós de la soberana a un trono que ha ocupado durante más de cinco décadas, siendo la monarca viva con el reinado más largo de Europa y la única reina reinante del mundo, tras la muerte de Isabel II; así como del beso de celebración de Federico y Mary Donaldson, en el balcón de Christiansborg -tras la ceremonia de proclamación del nuevo monarca-, con el que, aparentemente, el matrimonio zanjó muchos de los rumores que hablaban de una posible crisis en su relación tras las imágenes de Federico en compañía de Genoveva Casanova, que vieron la luz a finales del año pasado.

Pero nada más lejos a la realidad. Las informaciones sobre dicha crisis y sobre la supuesta amistad especial entre la ex de Cayetano Martínez de Irujo y Federico X, siguen sucediéndose. Sin ir más lejos, este martes, TardeAR ha hecho público el orquestado plan que la Casa Real de Dinamarca habría llevado a cabo para distanciar a Genoveva de Federico, y viceversa; y que tendría mucho que ver con, precisamente, la abdicación de Margarita II.

Federico de Dinamarca y Mary Donaldson / Gtres

Según el citado programa, antes de las tan sonadas imágenes, ya hacía un año que la mexicana y Federico X se veían en secreto, algo de lo que la Casa Real de Dinamarca era conocedora y que explicaría la visita del primogénito de Margarita II a Madrid. «Él pudo venir a despedirse porque sabía que su madre iba a abdicar», ha comenzado diciendo la periodista Paloma Barrientos. «Dejadme que explique. La relación entre Genoveva y Federico es de hace un año. Era una amistad mucho más profunda. Federico estaba enamorado de Genoveva y sigue enamorado. Él estaba encantado con esta historia con Genoveva Casanova. Y en la corte danesa se sabía y preocupaba… Haber si resulta que Federico se enamora de verdad y tenemos un problema gordo porque quiere divorciarse de Mary Donaldson. Si en un futuro decide separarse siendo Rey, es una cosa muy diferente», ha añadido.

Pero nada queda ahí. «A ella, en la vida, se le hubiera ocurrido filtrar esa información. Pregunto: ¿y si interesaba provocar este aluvión para que, por fin, Mary estuviera tranquila? ¿Y si es un complot de la casa real danesa para terminar con esta relación ante la inminente abdicación de Margarita II?», ha sentenciado la periodista. Unas palabras a las que se han sumado las de Luis Pliego, director de la revista Lecturas, que fue la que llevó a su portada la cita de Genoveva y Federico en la capital madrileña. Prieto se ha reiterado en la idea de que la abdicación de Margarita «ha sido proteger la corona» porque «Mary se fugó, se fue a Australia, dijo ‘yo me largo, yo aquí no sigo’. Cuando él va a Australia a buscarla, él ya sabe que van a convertirse en reyes».

Federico de Dinamarca y Margarita II en el día de la abdicación de la soberana / Gtres

El paradero de Genoveva Casanova durante la coronación de Federico X

Desde que la Casa Real danesa fechara la abdicación de la Reina Margarita y coronación, por ende, de Federico como nuevo Rey del país escandinavo, todas las miradas estaban puestas en Genoveva Casanova. Y más concretamente, en cuál iba a ser su paradero en tal día. Un detalle que no se ha desvelado hasta hace escasas horas. Según ha informado el portal Vanitatis de El Confidencial, la ex mujer de Cayetano Martínez de Irujo pasó los días previos a la coronación, y el día en cuestión, en su México natal, arropada por su familia. México fue, cabe recordar, uno de los destinos que se barajaron, cuando la ex concursante de MasterChef Celebrity desapareció de la escena pública tras ver la luz la portada de la revista antes citada.