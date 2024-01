No cabe la menor duda de que el nombre de Genoveva Casanova está en el disparadero. Han pasado ya dos meses desde que la mexicana protagonizó una gran polémica junto a Federico de Dinamarca, ya convertido en rey de los daneses. Ambos fueron fotografiados dando un paseo por el parque de El Retiro de Madrid, cenaron en un conocido restaurante de la capital y pernotaron en la vivienda de Casanova, situada en el barrio de los Jerónimos.

Genoveva Casanova en una imagen de archivo / Gtres

Cuando salió a la luz este inesperado encuentro, Genoveva hizo las maletas y se trasladó en el País Vasco, concretamente al Palacio de Arbaisenea, propiedad del hijo de la difunta duquesa de Alba. Este enclave se convirtió en su retiro durante un tiempo. Sin embargo, también hizo una escapada a Londres y a Madrid. Pero, por ahora, su paradero es desconocido.

¿Cómo se encuentra Genoveva Casanova?

Ha sido Susanna Griso quien ha revelado en Espejo Público que la ex concursante de MasterChef Celebrity ha pasado gran parte del tiempo en España, exactamente en «Santander». «Aunque también ha viajado al extranjero. Sé que estuvo en Londres y Gstaad, en Suiza», ha indicado.

Susana Griso en una imagen de archivo / Gtres

Además, Griso ha ido un paso más allá y ha hablado sobre cómo gestionó Casanova la presión mediática tras la publicación del reportaje de Lecturas en el que aparecía en buena sintonía junto al hijo de Margarita II. Genoveva Casanova «estaba muy agobiada, sobre todo en las primeras horas tras el escándalo». Por otro lado, la periodista ha indicado que, según el entorno más cercano a la televisiva, ella y Federico son solo amigos.

«Lo que se ve en las imágenes es su portal, y eso es innegable, pero ella mantiene que no tenía ningún reparo en que la vieran con Federico porque es solo un amigo, por eso fueron al Retiro o al Corral de la Morería», ha añadido Griso.

¿Romperá Genoveva su silencio?

Acerca de la posibilidad existente de que Genoveva de un paso al frente para romper su hasta ahora eterno silencio, Susanna Griso ha opinado que no considera que la protagonista de esta historia de una exclusiva. «Yo en su día dije que no iba a hacerlo y, de momento, no me he equivocado», ha dicho.

Genoveva Casanova en un evento en Madrid / Gtres

Aunque horas después de la proclamación de Federico X, Genoveva hizo una pequeña, pero significativa aparición a través de su perfil de Instagram. «Quiero una gran vida. Quiero experimentarlo todo, romper todas las reglas que haya», decía el clip que publicó en sus stories.

Dicha publicación la compartió de una cuenta llamada Benison Counseling & Wellness. Mental Health Therapy (Benison Counseling & Wellness, Terapia de Salud Mental). De hecho, el citado perfil describió este vídeo de la siguiente manera: «Como terapeuta, veo a muchas mujeres rebajarse, encogerse para adaptarse a quienes las rodean. Trabajemos juntos para dejar atrás la creencia de que tenemos que acomodarnos a los demás. Brilla, resplandece, sé valiente».