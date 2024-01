Han pasado ya dos meses, aproximadamente, desde que el papel cuché viviera uno de los momentos más convulsos e impactantes tras la publicación de un reportaje fotográfico protagonizado por Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca. Unas imágenes que tuvieron una gran trascendencia internacional. Motivo por el que hasta la Casa Real danesa se pronunció a golpe de comunicado, indicando que no se iban a pronunciar al respecto, haciendo así una cortina de humo ante lo ocurrido.

Genoveva Casanova en una imagen de archivo / Gtres

La ex mujer de Cayetano Martínez de Irujo y Federico de Dinamarca tuvieron un encuentro que no estaba marcado en la agenda institucional del actual rey. Ambos pasearon por los jardines de El Retiro, cenaron en un conocido restaurante y de madrugada regresaron juntos a casa de Casanova, situada en el barrio de los Jerónimos. Tras conocerse esta quedada, Genoveva aclaró con una misiva que no mantenía ningún vínculo sentimental con el marido de Mary Donaldson y poco después, Casanova ‘despareció’ mediáticamente para evitar estar en primera plana. De hecho, se trasladó hasta el País Vasco, concretamente al Palacio de Arbaisenea, propiedad del hijo de la difunta duquesa de Alba. Este enclave se convirtió en su retiro durante un tiempo.

El llamativo mensaje de Genoveva Casanova

De ser activa en Instagram, optó por aislarse del universo 2.0. Sin embargo, hace tan solo unas horas su hoja de ruta ha cambiado de tal manera que ha generado un importante ruido al producirse en un momento clave en la vida de Federico de Dinamarca.

Genoveva Casanova comparte un mensaje en Instagram / Redes sociales

Reseñable es que, el pasado domingo, 14 de enero, el primogénito de Margarita II se convirtió oficialmente en el rey de Dinamarca tras la abdicación de su madre. Ahora, Genoveva Casanova ha publicado un vídeo en el que se puede transcribir la siguiente idea. «Quiero una gran vida

quiero experimentarlo todo, romper todas las reglas que haya», dice el clip que apenas dura unos segundos.

Genoveva Casanova en Madrid / Gtres

Dicho post lo ha compartido de la cuenta que pertenece a Benison Counseling & Wellness. Mental Health Therapy (Benison Counseling & Wellness, Terapia de Salud Mental). De hecho, el citado perfil describe esta publicación de la siguiente manera: «Como terapeuta, veo a muchas mujeres rebajarse, encogerse para adaptarse a quienes las rodean. Trabajemos juntos para dejar atrás la creencia de que tenemos que acomodarnos a los demás. Brilla, resplandece, sé valiente».



Y es que, este nuevo paso al frente de la ex concursante MasterChef Celebrity se produce en un contexto muy importante para la Familia Real danesa. Precisamente hoy han reaparecido en la sede del Parlamento danés, conocido como el Folketing, donde se ha celebrado allí un acto de reconocimiento al nuevo monarca, que ha estado acompañado de su esposa, Mary Donaldson, así como de la reina Margarita, el príncipe Christian, el príncipe Joaquín y la princesa Benedicta.