Esta es la famosa en la que Genoveva Casanova se apoya antes de la proclamación de Federico X

Solo faltan unas horas para que Federico X se convierta en el nuevo rey de Dinamarca y esta noticia ha terminado afectando a Genoveva Casanova. Hace unas semanas salieron a la luz unas fotografías que vinculaban a la mexicana con el heredero. Desde entonces ha desaparecido del panorama mediático y únicamente se ha pronunciado para emitir un comunicado, comunicado en el que desmentía cualquier tipo de relación sentimental con el hijo de la reina Margarita.

Durante todo este tiempo se ha refugiado en Cayetano Martínez de Irujo, con quien tiene dos hijos en común y un vínculo muy especial. El aristócrata ha puesto a disposición de su exmujer toda su infraestructura para protegerla del ruido mediático. Tanto es así que lo último que se sabe de ella es que ha pasado unos días en Las Arroyuelas, la finca que Cayetano tiene en Sevilla.

Genoveva Casanova con el rostro serio / GTRES

Recientemente ha salido a la luz una información interesante: Genoveva no solo se ha apoyado en Cayetano Martínez de Irujo, también ha aprovechado su amistad con una famosa para desahogarse. ¿Quién ha sido la afortunada?

La influencer en la que se ha refugiado Genoveva Casanova

Genoveva Casanova mantiene una bonita amistad con Katia Gutiérrez-Colome, una joven influencer de 22 años conocida por su noviazgo con Daniel Illescas. El diario El Español asegura que la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo se ha refugiado en Katia, quien le ha servido de confidente en estos momentos tan convulsos.

Genoveva Casanova en un evento culinario / GTRES

A pesar de que muchos le han acusado de estar motivada por intereses mediáticos, lo cierto es que Genoveva se ha mantenido al margen desde que salieron a la luz las fotografías que le vinculaban con Federico de Dinamarca. Como no podía ser de otra forma, la proclamación del heredero le ha situado en el centro de la polémica, pero ella no ha aprovechado para dar ningún paso ni para llamar la atención.

Su amistad con Katia Gutiérrez-Colome

Katia Gutiérrez-Colomer acumula más de 100.000 seguidores en Instagram. Su noviazgo con Daniel Illescas le situó en una posición privilegiada, pero antes de conocer al modelo ya era un rostro bastante popular. Genoveva Casanova tiene muchas cosas en común con Katia. Las dos son amantes de la moda y han coincidido en varios eventos.

Genoveva y Katia se conocieron gracias a MasterChef Celebrity 8. La empresaria fue la primera expulsada y Daniel Illescas el tercer finalista, suceso que creó una bonita amistad entre Casanova y la novia del influencer. Tal y como confirman en El Español, se han convertido en «amigas inseparables y en confidentes».

De forma inevitable, la proclamación de Federico de Dinamarca ha situado a la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo en el centro de la actualidad. De momento no se sabe nada de ella, no ha dado ninguna entrevista y no ha sacado rendimiento de las fotografías que le relacionaron con el futuro rey danés.

Katia Gutiérrez-Colomer visita a Genoveva Casanova

Hay imágenes que demuestran que Katia ha visitado a Genoveva Casanova durante el tiempo que la empresaria ha estado en Madrid. Estuvo una temporada en San Sebastián, refugiada en el Palacio de Cayetano Martínez de Irujo, pero después regresó a la casa madrileña que tiene en el barrio de Los Jerónimos.

Katia fue captada entrando y saliendo de este domicilio, pero demostró su fiel compromiso y no dio ningún tipo de información. Únicamente se limitó a decir que todo estaba en orden y sonrió a la prensa para no alimentar la polémica.